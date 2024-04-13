Умер Роберто Кавалли

Дом моды, носящий имя Кавалли, сообщил о его смерти в соцсети Instagram, но подробности не привел. Как сообщают итальянские СМИ, знаменитый модельер продолжительное время болел.

Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Собственный бренд Roberto Cavalli он основал в 1970-х. Кавалли изобрел и запатентовал новейшую процедуру нанесения рисунков на кожу и наладил печать на трикотаже из шерсти и кашемира.

У модельера осталось шестеро детей. Последний, сын Джорджио, родился в 2023 году, когда дизайнеру было 82 года.