Весной представителей стихии Воды – Раков, Скорпионов и Рыб – ожидает период необычайного везения и процветания, обещают астрологи. Начиная с 13 апреля и до конца весны планетарные силы окажутся благосклонны к этим трем знакам Зодиака.
Их избрали Боги: Павел Глоба предрек невероятную волну успеха трем знакам Зодиака с 13 апреля
Для Раков 13 и 14 апреля станут критическими днями, когда эмоции могут зашкаливать. Однако мудрые звездочеты советуют не поддаваться порывам и сохранять благоразумие. Ведь впереди Раков ждет поистине везучий период – так называемый «коридор удачи». В это время любые новые начинания и проекты будут буквально обречены на успех.
«Не упустите этот шанс взяться за дело своей мечты, – напутствуют астрологи. – Звезды помогут Ракам преодолеть любые преграды на пути к триумфу в бизнесе, карьере или личной жизни».
Вторым счастливчикам весны станут Скорпионы. Однако их ожидает двойственная ситуация. С одной стороны, представителям этого знака Зодиака крайне важно проявлять осторожность, особенно 14 апреля. Астрологи предостерегают от чрезмерного употребления спиртного и призывают быть предельно внимательными за рулем в эти дни.
Но с другой стороны, пройдя опасный рубеж, Скорпионы смогут в полной мере насладиться весенним благоденствием. Их ждет невиданный финансовый подъем, удача в коммерческих делах и прибыльных сделках. «Сейчас самое время инвестировать и расширять бизнес», - рекомендуют звездочеты Скорпионам.
Завершают тройку фаворитов весны Рыбы. Однако им следует быть начеку со злоумышленниками и аферистами. Астропрогноз советует Рыбам внимательно присматриваться к любым ситуациям, обещающим ошеломительный успех без усилий.
Тем не менее, если действовать разумно, ничто не сможет помешать Рыбам реализовать самые смелые планы. Начиная с 14 апреля и вплоть до конца весны звезды буквально сойдутся на их стороне. Представители этого знака могут смело проявлять инициативу на работе, браться за новые проекты, вкладывать средства – удача будет сопутствовать любым начинаниям.
Как лучше использовать благоприятный период
Чтобы максимизировать позитивное влияние планет, астрологи дают следующие рекомендации:
Ракам – сохранять спокойствие и хладнокровие, не позволяя эмоциям затуманивать разум. Скорпионам – быть начеку и по возможности избегать ситуаций, связанных с риском для жизни. Рыбам – внимательно прислушиваться к внутреннему голосу и доверять интуиции, которая наверняка укажет верный путь.
Что способствует весеннему звездопаду удачи
По мнению астрологов, благоприятная ситуация для водных знаков связана с расположением планет. 4 апреля Солнце вступает в Овен, открывая так называемый «коридор удачи». В это же время Юпитер – планета изобилия, процветания и богатства – находится в Рыбах, усиливая свое позитивное влияние на все водные знаки.
Этой весной Раки, Скорпионы и Рыбы получают шанс реализовать самые смелые цели и воплотить в жизнь заветные мечты. Астрологи призывают представителей водной стихии не упустить этот редкий и драгоценный момент космической гармонии. Ловите удачу, пока планеты благоволят!