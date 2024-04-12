Их избрали Боги: Павел Глоба предрек невероятную волну успеха трем знакам Зодиака с 13 апреля

Для Раков 13 и 14 апреля станут критическими днями, когда эмоции могут зашкаливать. Однако мудрые звездочеты советуют не поддаваться порывам и сохранять благоразумие. Ведь впереди Раков ждет поистине везучий период – так называемый «коридор удачи». В это время любые новые начинания и проекты будут буквально обречены на успех.

«Не упустите этот шанс взяться за дело своей мечты, – напутствуют астрологи. – Звезды помогут Ракам преодолеть любые преграды на пути к триумфу в бизнесе, карьере или личной жизни».

Вторым счастливчикам весны станут Скорпионы. Однако их ожидает двойственная ситуация. С одной стороны, представителям этого знака Зодиака крайне важно проявлять осторожность, особенно 14 апреля. Астрологи предостерегают от чрезмерного употребления спиртного и призывают быть предельно внимательными за рулем в эти дни.

Но с другой стороны, пройдя опасный рубеж, Скорпионы смогут в полной мере насладиться весенним благоденствием. Их ждет невиданный финансовый подъем, удача в коммерческих делах и прибыльных сделках. «Сейчас самое время инвестировать и расширять бизнес», - рекомендуют звездочеты Скорпионам.

Завершают тройку фаворитов весны Рыбы. Однако им следует быть начеку со злоумышленниками и аферистами. Астропрогноз советует Рыбам внимательно присматриваться к любым ситуациям, обещающим ошеломительный успех без усилий.