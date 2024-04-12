Соцсети Хлои Кардашьян массово атакуют в связи со смертью актера и футболиста О. Джея Симпсона, которого считают ее биологическим отцом

Хорошо известно его имя не только благодаря насыщенной фильмографии и спортивным достижением: в девяностых О. Джея обвиняли в убийстве собственной жены Николь Браун-Симпсон, и именно это дело неразрывно связывает Симпсона с семьей Кардашьян.

О. Джей Симпсон и Николь Браун-Симпсон. Фото: Ralph Dominguez/MPI/Capital Pictures

Все дело в том, что некогда семья Симпсон близко дружила с Робом Кардашьяном и его супругой Крис Дженнер. Впоследствии Роб стал адвокатом О. Джея и поспособствовал оправданию обвиняемого. Крис же до последнего была верна памяти своей подруги и встала против О. Джея. Дочери Кардашьян, к слову, доверились отцу и были убеждены, что Симпсон действительно невиновен. Но и это еще не все. Ходили слухи, что именно О. Джей является биологическим отцом Хлои Кардашьян, а не Роб. И в связи со смертью актера в Сети вновь активно обсуждают эту теорию — личный блог Хлои атакован многочисленными соболезнованиями в связи со смертью ее якобы отца. А масла в огонь подлил и тот факт, что девушка поддержала детей спортсмена, пишет Daily Mail.

О. Джей Симпсон. Фото: IMAGO/PHOTOlink / MediaPunch

Несмотря на то что сам Симпсон много раз опровергал эти шокирующие слухи, публика продолжает утверждать обратное. Главным аргументом является то, что Хлои меньше остальных - Ким, Кортни и их брата Роба - похожа на родителей, а также тот факт, что в то время Кардашьяны и Симпсоны были невероятно близки. Надо заметить, комментарии не очень-то дружелюбные: видимо, в связи с жутким делом О. Джея сочувствия все происходящее вызывает мало.

Крис Дженнер, Кортни, Хлои и Ким Кардашьян. Фото: BT/ADM/MPI/Capital Pictures

«Кто-нибудь проверял, как там Хлои Кардашьян? Должно быть, она расстроена из-за своего отца», «Забавно, как Кардашьяны любят «доказывать» все в своем шоу и даже делали тесты ДНК на этническую принадлежность для себя и своих детей, но именно это они «упустили»» — язвительно написали юзеры. Часть аудитории пытается успокоить развязавшийся интернет-скандал: «Это кажется жестоким. Независимо от ее происхождения 20 лет назад она потеряла мужчину, которого считала своим отцом, поэтому выражать соболезнования в связи с потерей отца на самом деле не очень смешно».