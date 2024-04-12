Вчера стало известно о смерти американского актера и футболиста О. Джея Симпсона. Последние несколько месяцев мужчина боролся с раком и в возрасте 76 лет скончался.
Соцсети Хлои Кардашьян массово атакуют в связи со смертью актера и футболиста О. Джея Симпсона, которого считают ее биологическим отцом
Хорошо известно его имя не только благодаря насыщенной фильмографии и спортивным достижением: в девяностых О. Джея обвиняли в убийстве собственной жены Николь Браун-Симпсон, и именно это дело неразрывно связывает Симпсона с семьей Кардашьян.
Все дело в том, что некогда семья Симпсон близко дружила с Робом Кардашьяном и его супругой Крис Дженнер. Впоследствии Роб стал адвокатом О. Джея и поспособствовал оправданию обвиняемого. Крис же до последнего была верна памяти своей подруги и встала против О. Джея. Дочери Кардашьян, к слову, доверились отцу и были убеждены, что Симпсон действительно невиновен. Но и это еще не все. Ходили слухи, что именно О. Джей является биологическим отцом Хлои Кардашьян, а не Роб. И в связи со смертью актера в Сети вновь активно обсуждают эту теорию — личный блог Хлои атакован многочисленными соболезнованиями в связи со смертью ее якобы отца. А масла в огонь подлил и тот факт, что девушка поддержала детей спортсмена, пишет Daily Mail.
Несмотря на то что сам Симпсон много раз опровергал эти шокирующие слухи, публика продолжает утверждать обратное. Главным аргументом является то, что Хлои меньше остальных - Ким, Кортни и их брата Роба - похожа на родителей, а также тот факт, что в то время Кардашьяны и Симпсоны были невероятно близки. Надо заметить, комментарии не очень-то дружелюбные: видимо, в связи с жутким делом О. Джея сочувствия все происходящее вызывает мало.
«Кто-нибудь проверял, как там Хлои Кардашьян? Должно быть, она расстроена из-за своего отца», «Забавно, как Кардашьяны любят «доказывать» все в своем шоу и даже делали тесты ДНК на этническую принадлежность для себя и своих детей, но именно это они «упустили»» — язвительно написали юзеры. Часть аудитории пытается успокоить развязавшийся интернет-скандал: «Это кажется жестоким. Независимо от ее происхождения 20 лет назад она потеряла мужчину, которого считала своим отцом, поэтому выражать соболезнования в связи с потерей отца на самом деле не очень смешно».