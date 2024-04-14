РЕДКИЕ КАДРЫ ⟩ Таллиннцы о встречах с Пугачевой: пила молоко и по-настоящему плакала

В 1977 году Алла Пугачева впервые побывала в Таллинне, дав несколько концертов в спортхолле «Калев». И все же любимой площадкой Примадонны в Эстонии всегда был Горхолл. В нем она начиная с 1981 года выступала неоднократно. По случаю 75-летия легендарной певицы, которое она отметит уже завтра, 15 апреля, мы пообщались с бывшей работницей таллиннского Горхолла и другими людьми, которые прикоснулись к легенде.