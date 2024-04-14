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РЕДКИЕ КАДРЫ ⟩ Таллиннцы о встречах с Пугачевой: пила молоко и по-настоящему плакала

Светлана Карабут
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Бывшая работница Горхолла о приездах Пугачевой в Таллинн в 80-х годах согласилась вспоминать лишь на условиях анонимности. «Есть вещи, которые не хотелось бы рассказывать…», - говорит пожилая женщина. Зато Юлия, которой посчастливилось побывать с Пугачевой на одной съемочной площадке, к 75-летию Примадонны поделилась с нами эксклюзивными видеокадрами.

В 1977 году Алла Пугачева впервые побывала в Таллинне, дав несколько концертов в спортхолле «Калев». И все же любимой площадкой Примадонны в Эстонии всегда был Горхолл. В нем она начиная с 1981 года выступала неоднократно. По случаю 75-летия легендарной певицы, которое она отметит уже завтра, 15 апреля, мы пообщались с бывшей работницей таллиннского Горхолла и другими людьми, которые прикоснулись к легенде.

В 2018 году уроженка Таллинна Юлия снималась в клипе стилиста Пугачевой Алишера «Скажи мне, Алла!» На съемки приехала и сама Пугачева. Юлия вычитала в интернете, какие у Пугачевой любимые цветы и преподнесла их своему кумиру. Как оказалось, с выбором ошиблась… Кадры, как отреагировала Примадонна на такой подарок, попали тогда в новости на российском канале НТВ. Сегодня Юлия делится этим видео с нами.

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