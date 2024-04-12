Заглянуть в каждый уголок: названы лучшие города мира для пеших прогулок

Чтобы помочь туристам выбрать город для своего следующего сити-брейка, сервис по организации пешеходных туров GuruWalk составил список из 100 лучших городов мира для пеших прогулок. Рейтинг основан на данных о бронировании и поиске для 800 городов в 120 странах мира, сделанных на веб-сайте сервиса в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года, пишет Daily Mail.

Согласно результатам исследования, самой пешеходной страной мира является Испания: 28 ее городов входят в список 100 лучших. Франция фигурирует семь раз, а Великобритания появляется три раза наряду с Польшей, Колумбией и Вьетнамом. При этом в список попал только один город США.

Ну а лучшим городом мира для пеших прогулок признали столицу Италии – Рим, где доступно множество достопримечательностей мирового класса, от Колизея до Пантеона, до которых легко дойти пешком.

«Огромное количество памятников иногда заставляет туристов даже не знать, с чего начать. Поэтому неудивительно, что в Риме проводится больше экскурсий, чем в любом другом месте», – прокомментировали выбор эксперты GuruWalk.

За ним следуют венгерская столица Будапешт и испанская Барселона. В целом в ТОП-10 попали исклюительно европейские города, тогда как лучшим неевропейским городом для прогулок в рейтинге стал колумбийский Медельин, занявший только 24 место.

ТОП-10 лучших городов мира для пеших прогулок 1. Рим, Италия. 2. Будапешт, Венгрия. 3. Барселона, Испания. 4. Мадрид, Испания. 5. Флоренция, Италия. 6. Лиссабон, Португалия. 7. Прага, Чехия. 8. Амстердам, Нидерланды. 9. Лондон, Великобритания. 10. Порту, Португалия.