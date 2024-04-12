Супермодель Паулина Поризкова опубликовала «голое» фото в честь своего 59-летия

Под публикацией Поризкова порефлексировала на тему своего возраста и наготы, за которую ее часто критикуют хейтеры. Супермодель назвала последнее десятилетие своей жизни «худшим, самым трудным и одновременно поучительным» и отметила, что никогда не чувствовала себя лучше в своей «потрепанной коже», чем сейчас.

«Я горжусь тем, что достигла 59-го уровня! И я буду продолжать гордиться каждым новым уровнем в этой игре жизни. Для тех из вас, кто неизменно будет читать мне нотации о возрасте и наготе, будьте уверены - мне понадобилось 59 лет, чтобы чувствовать себя настолько уверенной и свободной от стыда. И я желаю вам того же».

Выступающая против эйджизма Паулина неоднократно отвечала на критику своих фото в белье, которые она публикует в Instagram. Пользователи просили перестать модель хвастаться обнаженным телом почти на седьмом десятке, а многие отметили, что она не похожа на среднестатистическую женщину ее возраста. У многих из них, по мнению пользователей, в отличие от Поризковой, нет такого количества денег и доступа к дорогим процедурам и косметическим средствам. На что звезда призывала всех научиться любить себя: «Что на самом деле грустно, так это то, что женщины из-за своей неуверенности не могут найти в себе силы любить себя такими, какие они есть. Любить свое тело. Вместо этого они будут сравнивать и завидовать».

Недавно Паулина Поризкова перенесла операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава и показала шрамы на бедрах. В октябре прошлого года она снялась для двух обложек модных журналов Vogue и Elle топлес.