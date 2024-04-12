ФОТО ⟩ Экс-солистка «ВИА Гры» показала повзрослевшую дочь от Меладзе

Супруга Валерия Меладзе опубликовала видео с дочкой Агатой. Публикация была размещена 12 апреля 2024 года на странице в Instagram.

«Наша любимая птичка. 3 года», – кратко сказано в подписи к поздравлению.

Одна из последних фотографий с участием дочери и мужа была обнародована целых два года назад.

В феврале 2024 года фото Джанабаевой с супругом стало поводом для обсуждения среди пользователей Сети.

Меладзе и Джанабаева официально зарегистрировали отношения в 2014 году. У супругов трое детей. В ноябре 2018 года они впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.