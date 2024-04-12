Пассажирке рейса из Милана вызвали скорую помощь прямо в Таллиннский аэропорт: попросили оставаться на местах, пока бригада не приедет, но...

Представитель Таллиннской скорой помощи Кристель Халликас уточнила, что звонок о происшествии поступил им из Центра тревоги в 11:28, а в 11:45 машина скорой помощи была в аэропорту.

«Неизвестно, сколько времени заняли процедуры по обеспечению безопасности в аэропорту. Пациентка была доставлена в больницу в 12:12 после осмотра на месте», - добавила она.

Руководитель отдела проектов Таллиннского аэропорта Катрин Талвак также прокомментировала инцидент: «Наша наземная служба была проинформирована о плохом самочувствии пассажира, прибывшего утренним рейсом из Милана, в тот момент, когда самолет шел на посадку. Оттуда информация немедленно передавалась в Центр тревоги. Скорая приехала через восемь минут после вызова, и пассажира перевезли прямо из самолета в машину скорой помощи. Это та информация, которую мы знаем, более подробные комментарии вам могут дать представители авиакомпании или скорой помощи».