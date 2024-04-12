«В аэропорту действительно нет дежурной бригады скорой помощи?» - интересуется человек, летевший из Милана в Таллинн. Скорую помощь, вызванную для пассажира, потерявшего сознание на борту самолета, пришлось ждать невероятно долго. «Мы получили звонок из Центра тревоги в 11:28, скорая помощь была в аэропорту в 11:45», - говорит сотрудник отдела по связям с общественностью Таллиннской скорой помощи.
Пассажирке рейса из Милана вызвали скорую помощь прямо в Таллиннский аэропорт: попросили оставаться на местах, пока бригада не приедет, но...
«При посадке вызвали скорую помощь, а когда мы приземлились, нас попросили сесть, пока не приехала скорая», - рассказывает о событиях, которые произошли сегодня утром, пассажирка, летевшая из Милана в Таллинн. Одна из женщин, летевших рейсом Милан-Таллинн, почувствовала себя плохо во время посадки.
«Она потеряла сознание, это казалось серьезным. Весь экипаж был рядом с ней, и было понятно, что ситуация тревожная», - рассказывает мужчина, находившийся на борту.
«Когда мы прилетели в Таллиннский аэропорт, нас попросили сесть на свои места, пока не приехала скорая помощь. Но кого там не было, так это скорой помощи... Капитан неоднократно просил нас сесть, потому что машина скорой помощи подъезжала. Как только мы приземлились, он сказал нам оставаться на своих местах. И тут началось ожидание. Двери открылись, и весь самолет ждал с человеком без сознания на борту. Мы просидели не меньше десяти минут», - вспоминает он. «Все долго сидели в самолете, и в конце концов людей начали выпускать. Но кого там не было, так это скорой помощи».
По словам пассажира, находившегося на борту, скорая помощь приехала только тогда, когда он сам уже выходил из здания аэропорта. «Правда ли, что в аэропорту нет дежурной бригады скорой помощи?» - не перестает удивляться житель Таллинна.
Прибытие самолете в Таллиннский аэропорт. Фото иллюстративное.
Tairo Lutter
Представитель Таллиннской скорой помощи Кристель Халликас уточнила, что звонок о происшествии поступил им из Центра тревоги в 11:28, а в 11:45 машина скорой помощи была в аэропорту.
«Неизвестно, сколько времени заняли процедуры по обеспечению безопасности в аэропорту. Пациентка была доставлена в больницу в 12:12 после осмотра на месте», - добавила она.
Руководитель отдела проектов Таллиннского аэропорта Катрин Талвак также прокомментировала инцидент: «Наша наземная служба была проинформирована о плохом самочувствии пассажира, прибывшего утренним рейсом из Милана, в тот момент, когда самолет шел на посадку. Оттуда информация немедленно передавалась в Центр тревоги. Скорая приехала через восемь минут после вызова, и пассажира перевезли прямо из самолета в машину скорой помощи. Это та информация, которую мы знаем, более подробные комментарии вам могут дать представители авиакомпании или скорой помощи».
Таллиннская скорая помощь.
Mihkel Maripuu