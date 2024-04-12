Судебные исполнители наложили арест на автомобиль жителя Кейла, угнанный 15 лет назад

Машину Калева угнали более 15 лет назад. Несмотря на то, что полиция вела расследование, автомобиль пропал без следа. Невероятно, но судебные приставы решили наложить арест на несуществующий автомобиль. «Для меня это просто уму непостижимо!» - говорит мужчина, живущий в Кейла. «Кража - это незаконная передача владения, и она не меняет владельца - автомобиль по-прежнему является собственностью того, у кого он был угнан и кто в данном случае также является должником», - комментирует представитель Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.