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Судебные исполнители наложили арест на автомобиль жителя Кейла, угнанный 15 лет назад

Кристийна Рейманд
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Ford Transit. Фото иллюстративное.
Ford Transit. Фото иллюстративное. Фото: Haggardous50000 / Shutterstock

Машину Калева угнали более 15 лет назад. Несмотря на то, что полиция вела расследование, автомобиль пропал без следа. Невероятно, но судебные приставы решили наложить арест на несуществующий автомобиль. «Для меня это просто уму непостижимо!» - говорит мужчина, живущий в Кейла. «Кража - это незаконная передача владения, и она не меняет владельца - автомобиль по-прежнему является собственностью того, у кого он был угнан и кто в данном случае также является должником», - комментирует представитель Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

«Кажется, это было в 2008 году, когда его угнали», - вспоминает Калев, говоря о Ford Transit, который до сих пор не дает ему покоя.

«Его угнали, когда он стоял перед моим офисом. Я сам в то время работал водителем за границей, через несколько месяцев пришел в офис, поднялся наверх и вдруг понял, что что-то изменилось. Я спустился вниз и увидел, что машины нет».

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