«Когда-то я захочу соскочить с этого поезда»: звезда фильма «Дюна» поделилась планами на личную жизнь и карьеру

В интервью Vogue Зендея откровенно сказала, что в будущем планирует посвятить свою жизнь семье. Она хочет завершить актерскую карьеру и не желает популярности для своих детей:

«Я не хочу, чтобы моим детям пришлось иметь дело со славой... И как выглядит мое будущее? Неужели я навсегда останусь публичным человеком? Я хочу однажды соскочить с этого поезда. И мне надо будет выйти из индустрии, и дальше иметь безопасную и защищенную жизнь с собственной семьей».

Также актриса раскрыла подробности личной жизни. Зендея поделилась, что актерство и моделинг вносят коррективы в ее жизнь, в частности в ее отношения с актером Томом Холландом. Звезда говорит, что они с бойфрендом не могут проводить время, как им бы того хотелось.

Им сложно вместе посещать людные места. Актриса привела пример, когда менеджеры запретили влюбленным посетить Лувр во Франции, мол, «там и так людно, вы сделаете только хуже». Пара должна была ждать закрытия музея.

В дополнение, Зендея рассказала о стойкости своего возлюбленного, на которого резко свалилась слава. Однако актер справился с ней и не страдал звездной болезнью.

«Мы оба были очень-очень юными. Но моя карьера была в движении. А его - изменилась за почти одну ночь. Сегодня ты еще ребенок и зависаешь в пабе с друзьями, а на следующий день - ты человек-паук. Я наблюдала за тем, как его жизнь меняется у него на глазах. И он с этими изменениями справился прекрасно», - отметила актриса.