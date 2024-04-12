Опыт родов 22-летней англичанки Кайлы Дойл был уникальным и душераздирающим: ожидаемые близнецы появились на свет в двух разных больницах с разницей в 22 дня. К сожалению, первый малыш родился мертвым, сообщает New York Post.
Мать, родившая близнецов с разницей в 22 дня, рассказала о своем опыте родов
Дойл забеременела двойней в октябре 2020 года. Все обследования свидетельствовали о нормальной беременности. По ее словам, не было никаких осложнений, пока 15 марта 2021 года она не почувствовала схватки, пишет RUS TVNET.
«Я осознавала все риски, связанные с рождением близнецов. Я даже платила за прием к частному врачу, потому что боялась осложнений, - сказала она. - Когда срок моей беременности достиг 22 с половиной недель, я лежала в постели, испытывая самую сильную боль в своей жизни. Пошла в туалет на первом этаже, и у меня отошли воды».
Кайла была экстренно доставлена в больницу, где ее наблюдали в течение пяти дней.
Малыш Арло родился 20 марта 2021 года в 4:20 утра, были естественные роды. К сожалению, младенец родился без признаков жизни. Арло появился на свет на 17 недель раньше срока и весил всего 490 граммов.
Врачи предположили, что причиной того, почему малыш родился мертвым, мог быть тромб в плаценте.
«Он выглядел как обычный новорожденный, - вспоминала Дойл. - [Врачи] посадили меня после родов и сказали, что не надеются на то, что второй близнец выживет, и он, возможно, появится на свет в ближайшие пару часов».
Однако брат Арло не появился на свет так скоро. Схватки Дойл утихли, и ее отправили домой для восстановления.
«После травмы, связанной с рождением моего первого ребенка, я была шокирована, когда мне сказали, что я могу возвращаться домой», - поделилась своим впечатлением молодая мама. Она обратилась к врачу в другой больнице.
«Мы проходили обследования каждый день между обоими родами, - пояснила Дойл. - Каждый новый день врач говорил, что действительно не может поверить в это».
Через 22 дня после первых родов на свет появился второй близнец - Астро. Он родился 11 апреля в 4:12 утра путем кесарева сечения с весом 0,9 килограмма. У него были осложнения из-за недоношенности, в том числе дыра в сердце и ретинопатия, которая вызывает аномальный рост кровеносных сосудов в глазах.
Врачи решили сделать кесарево сечение, обнаружив отслойку плаценты, из-за которой у ребенка началось кислородное голодание.
«Когда Астро появился на свет, я не могла поверить, что он все это время был жив», - призналась Кайла.
Через две недели после того, как Дойл вернулась домой с Астро, они устроили похороны Арло.
Женщина не стала скрывать, что воспитывать одного ребенка и одновременно горевать о его брате-близнеце было невероятно сложно.
«Мы купили всего по два штуки: две детские кроватки, а также коляску с двумя сиденьями. Было тяжело смотреть на то, как мамы близнецов, за которыми я наблюдала в TikTok, делятся разными событиями», - сказала она.
Но Дойл понемногу начала приходить в себя от потери ребенка, поддерживая других молодых мам и в конечном итоге став волонтером в родильном отделении интенсивной терапии.