Мать, родившая близнецов с разницей в 22 дня, рассказала о своем опыте родов

Дойл забеременела двойней в октябре 2020 года. Все обследования свидетельствовали о нормальной беременности. По ее словам, не было никаких осложнений, пока 15 марта 2021 года она не почувствовала схватки, пишет RUS TVNET.

«Я осознавала все риски, связанные с рождением близнецов. Я даже платила за прием к частному врачу, потому что боялась осложнений, - сказала она. - Когда срок моей беременности достиг 22 с половиной недель, я лежала в постели, испытывая самую сильную боль в своей жизни. Пошла в туалет на первом этаже, и у меня отошли воды».

Кайла была экстренно доставлена в больницу, где ее наблюдали в течение пяти дней.

Малыш Арло родился 20 марта 2021 года в 4:20 утра, были естественные роды. К сожалению, младенец родился без признаков жизни. Арло появился на свет на 17 недель раньше срока и весил всего 490 граммов.

Врачи предположили, что причиной того, почему малыш родился мертвым, мог быть тромб в плаценте.

«Он выглядел как обычный новорожденный, - вспоминала Дойл. - [Врачи] посадили меня после родов и сказали, что не надеются на то, что второй близнец выживет, и он, возможно, появится на свет в ближайшие пару часов».

Однако брат Арло не появился на свет так скоро. Схватки Дойл утихли, и ее отправили домой для восстановления.