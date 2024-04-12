10 апреля в зале с черным потолком Таллиннского Дома писателей состоялась презентация пятого тома антологии «Eesti luuletajad Jelena Skulskaja tõlkes». Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Писательница Елена Скульская презентовала сборник эстонской поэзии на русском языке
В свежее произведение, которое носит название «Läbipaistev süda», Елена Скульская включила переведенные на русский язык стихи Кристины Эхин, Хассо Крулла и Мехиса Хейнсааре.
На мероприятии стихи под музыкальное сопровождение исполнили студенты Театральной студии Скульской Poeesia Sõpruskond. Среди авторов появился Хассо Крулл.
Сборник издал поэт и переводчик Игорь Котюх, дизайн разработала Лийса Мария Мурдвеэ.