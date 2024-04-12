Немецкий звездный диджей дал отпор Тейлор Свифт: что произошло

Тейлор Свифт - одна из самых успешных артисток своего времени, которая бьет один рекорд за другим. Совсем недавно она, которая сейчас является миллиардершей, попала в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Несмотря на это, она не смогла покорить Тино Пйонтека, пишет t-online.

44-летний артист подтвердил, что когда-то отказал певице в просьбе. Причина отказа заключалась в следующем: ему было важно, чтобы из оригинального продукта получилось что-то, что его устраивало. «Но ее музыка, против которой я абсолютно ничего не имею, была слишком далека от того, что я делаю, - объяснил диджей, добавив, - у меня не было ощущения, что мы вдвоем можем создать что-то общее».

Однако он не исключает будущего сотрудничества с Тейлор Свифт: «Я не говорил, что это навсегда. Шанс еще выпадет», - утверждал Тино Пйонтек.

Уроженец Дрездена работал с такими звездами, как Кайли Миноуг. Вместе с австралийско-британской певицей он создал ремикс на ее песню Magic. Как вспоминает Тино Пйонтек, это был довольно простой процесс.