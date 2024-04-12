ФОТО ⟩ Выходят из спячки! В Таллинне на тропе здоровья прохожие столкнулись с ядовитой змеей

Что делать в случае укуса гадюки?

Наиболее распространённые симптомы после укуса гадюки - отек, изменение цвета кожи, расстройства пищеварения и падение артериального давления.

Успокойте пострадавшего и попросите его оставаться неподвижным. Сохраняйте спокойствие!

Сделайте место укуса неподвижным! Если укус в руке, снимите с нее все кольца и цепочки!

Не пытайтесь вырезать место укуса ножом или высасывать яд, как это бывает в приключенческих фильмах! Также наложение жгута не остановит распространение яда.

Пострадавшему можно дать выпить умеренное количество воды, особенно если в месте укуса образовался отёк и у него возникла жажда.

Внимание! Если у пострадавшего возникает рвота или затруднено дыхание, то еда и питьё могут быть опасны.

Транспортируйте пострадавшего в ближайшую больницу. Старайтесь держать его как можно более неподвижным!

Позвоните в Центр информации о отравлениях по номеру 16662 или в службу спасения по номеру 112.