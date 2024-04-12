Змеи не дремлют!
ФОТО ⟩ Выходят из спячки! В Таллинне на тропе здоровья прохожие столкнулись с ядовитой змеей
В группе Facebook жители Какумяэ один из пользователей поделился фотографией, сделанной на тропе здоровья. «Оторвите взгляд от телефона!» - так он обратил внимание на наслаждающуюся весенней погодой гадюку.
«Начинается... Смотрю на фото и уже мурашки по спине» - признаёт один из комментаторов под фотографиями.
Что делать, если вы встретили гадюку?
Член правления Эстонской лиги защиты животных и специалист по рептилиям Кадри Веорель рекомендует сохранять спокойствие и не приближаться близко к гадюке, так как змея сама по себе не склонна нападать, а стремится уйти от человека.
«Гадюка в любом случае уйдет, не стоит ее раздражать», - объясняет Веорель. «Бежать от нее нет смысла, так как она за вами гнаться не будет. Она относительно медлительна и довольно слепа, поэтому человека она видит плохо», - сообщает Postimees.
Также руководитель Центра информации о отравлениях при Министерстве здравоохранения Маре Одер ранее говорила Virtuaalkliinik, что это довольно робкое существо, которое обычно убегает при приближении человека.
Virtuaalkliinik пишет, что при походе в лес в районах, населенных гадюками, следует носить подходящую обувь и быть осторожным, например, при исследовании дупла дерева и перемещении в густой траве.
Поскольку лето уже не за горами, стоит помнить, что в жаркие дни гадюки, подобно людям, также ищут прохладу у воды.
Если вы встретили гадюку, позвольте ей спокойно уйти своей дорогой!
Что делать в случае укуса гадюки?
Наиболее распространённые симптомы после укуса гадюки - отек, изменение цвета кожи, расстройства пищеварения и падение артериального давления.
Успокойте пострадавшего и попросите его оставаться неподвижным. Сохраняйте спокойствие!
Сделайте место укуса неподвижным! Если укус в руке, снимите с нее все кольца и цепочки!
Не пытайтесь вырезать место укуса ножом или высасывать яд, как это бывает в приключенческих фильмах! Также наложение жгута не остановит распространение яда.
Пострадавшему можно дать выпить умеренное количество воды, особенно если в месте укуса образовался отёк и у него возникла жажда.
Внимание! Если у пострадавшего возникает рвота или затруднено дыхание, то еда и питьё могут быть опасны.
Транспортируйте пострадавшего в ближайшую больницу. Старайтесь держать его как можно более неподвижным!
Позвоните в Центр информации о отравлениях по номеру 16662 или в службу спасения по номеру 112.