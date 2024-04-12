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ФОТО ⟩ Выходят из спячки! В Таллинне на тропе здоровья прохожие столкнулись с ядовитой змеей

Limon.ee
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Фото: Erakogu/Частный архив.

Змеи не дремлют!

В группе Facebook жители Какумяэ один из пользователей поделился фотографией, сделанной на тропе здоровья. «Оторвите взгляд от телефона!» - так он обратил внимание на наслаждающуюся весенней погодой гадюку.

«Начинается... Смотрю на фото и уже мурашки по спине» - признаёт один из комментаторов под фотографиями.

Гадюка на дороге в Какумяэ.
Гадюка на дороге в Какумяэ. Фото: частный архив

Что делать, если вы встретили гадюку?

Член правления Эстонской лиги защиты животных и специалист по рептилиям Кадри Веорель рекомендует сохранять спокойствие и не приближаться близко к гадюке, так как змея сама по себе не склонна нападать, а стремится уйти от человека.

«Гадюка в любом случае уйдет, не стоит ее раздражать», - объясняет Веорель. «Бежать от нее нет смысла, так как она за вами гнаться не будет. Она относительно медлительна и довольно слепа, поэтому человека она видит плохо», - сообщает Postimees.

Также руководитель Центра информации о отравлениях при Министерстве здравоохранения Маре Одер ранее говорила Virtuaalkliinik, что это довольно робкое существо, которое обычно убегает при приближении человека.

Virtuaalkliinik пишет, что при походе в лес в районах, населенных гадюками, следует носить подходящую обувь и быть осторожным, например, при исследовании дупла дерева и перемещении в густой траве.

Поскольку лето уже не за горами, стоит помнить, что в жаркие дни гадюки, подобно людям, также ищут прохладу у воды.

Если вы встретили гадюку, позвольте ей спокойно уйти своей дорогой!

 

Что делать в случае укуса гадюки?

Наиболее распространённые симптомы после укуса гадюки - отек, изменение цвета кожи, расстройства пищеварения и падение артериального давления.

Успокойте пострадавшего и попросите его оставаться неподвижным. Сохраняйте спокойствие!

Сделайте место укуса неподвижным! Если укус в руке, снимите с нее все кольца и цепочки!

Не пытайтесь вырезать место укуса ножом или высасывать яд, как это бывает в приключенческих фильмах! Также наложение жгута не остановит распространение яда.

Пострадавшему можно дать выпить умеренное количество воды, особенно если в месте укуса образовался отёк и у него возникла жажда.

Внимание! Если у пострадавшего возникает рвота или затруднено дыхание, то еда и питьё могут быть опасны.

Транспортируйте пострадавшего в ближайшую больницу. Старайтесь держать его как можно более неподвижным!

Позвоните в Центр информации о отравлениях по номеру 16662 или в службу спасения по номеру 112.

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