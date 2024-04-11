Звезда «Бесславных ублюдков» Тиль Швайгер может лишиться ноги

«Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в нее попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится все хуже», - поделился Тиль Швайгер.

Издание сообщает: существует риск того, что врачам придется провести операцию по ампутации ноги актера. Сам Швайгер настроен оптимистично и рассчитывает в скором времени поправиться, чтобы поехать в Нью-Йорк и посетить премьеру фильма «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, где он исполнил главную роль. Тем не менее врачи предупреждают о возможных осложнениях вследствие такой поездки, поэтому убеждают актёра дать организму время на восстановление.

Тиль Швайгер известен широкому кругу зрителей по своим ролям в картинах «Бесславные ублюдки», «Достучаться до небес» и «Босиком по мостовой».