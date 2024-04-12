Рене Зеллвегер и Хью Грант вернутся к своим ролям в четвертом фильме о Бриджит Джонс

В частности, сообщается, что вернется Хью Грант, исполнивший роль Дэниела Кливера в двух первых лентах о Бриджит Джонс, но не появившийся в третьей части. Сообщается, что вернется и Эмма Томпсон - она играла акушерку главной героини. Кроме того, в кастинге заявлены Чиветель Эджиофор из фильма «Доктор Стрендж» и Лео Вудалл из сериала Netflix «Белый лотос». А вот Колина Ферта в составе не заявлено: по слухам, его герой погибнет.

Планируется, что на экраны фильм выйдет уже в 2025 году, причем дату релиза назначили на День святого Валентина - 14 февраля.

Режиссером новой серии о Бриджит Джонс выступит Майкл Моррис. Фильм основан на одноименном романе, который Хелен Филдинг опубликовала в 2013 году. О том, что его собирались экранизировать, писательница заявляла ещё в 2022 году.

Отметим, 54-летняя Зеллвегер за роль Бриджит Джонс в первом фильме, который вышел в 2001 году, была номинирована на «Оскар», но статуэтку в итоге не получила: ее забрала Джулия Робертс за фильм «Трафик». Тем не менее фильм был принят как критиками, так и зрителями с большой теплотой, а роль во многом стала определяющей для актрисы.

Первый фильм имел оглушительный успех, на волне которого в 2004 году вышло продолжение. Оно получило название «Бриджит Джонс: Грани разумного», а спустя ещё 12 лет на экраны вышла картина «Ребенок Бриджит Джонс». В этой части главная героиня так и не вышла замуж за мистера Дарси, к тому же на горизонте появляется его стройная коллега Ребекка. Это послужило поводом для расставания, но, как решили сценаристы, не поставило точку в их отношениях.

Третий фильм стал наименее успешным из всей серии в мировом прокате, хотя и получил гораздо более положительные отзывы, чем второй. Хью Грант отказался от участия в третьей части фильма, так как посчитал, что сюжет слишком далеко ушёл от оригинала.