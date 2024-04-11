ФОТО ⟩ Кончита Вурст кардинально изменилась: как сейчас живет победительница «Евровидения»

Тогда она покорила зрителей исполнением песни "Rise Like a Phoenix", а ее имидж никого не оставил равнодушным. Однако, спустя много лет, она решилась на перемены. Сейчас Кончиту не узнать. Она вернулась к роли мужчины, но такой ее образ не понравился поклонникам.

Сейчас Томас Нойвирт (настоящее имя артиста – прим. ред.) больше похож на мачо, чем на роскошную женщину с бородой. Он сменил платья на джинсы и футболки, каблуки - на грубую обувь, а длинные волосы обрезал под каре.

После таких изменений в соцсетях артиста начали появляться комментарии, что его прежний образ больше нравился его поклонникам. Многие начали называть его драг-квинс, однако сам он хочет, чтобы его считали мужчиной, любящего мужчин.

Стоит отметить, что такой имидж неоднократно сыграл с Томасом злую шутку. Экс-бойфренд артиста угрожал ему, что расскажет общественности о том, что у него положительный ВИЧ-статус. Не выдержав прессинга, Томас сам откровенно об этом рассказал.

Сейчас Томас научился жить со своей проблемой и продолжает заниматься музыкальной деятельностью. Периодически он появляется в образе трансгендерной женщины, однако и фотографий в мужском облике у него стало намного больше.