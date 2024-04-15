Как Аллу Пугачеву Эстонское телевидение выручало: рассказы очевидцев из Таллинна

Редакция Limon.ee пообщалась с людьми из Эстонии, которые прикоснулись к легенде - Игорем Калакаускасом и Натали Викс. Было интересно узнать, в чем феномен Аллы Пугачевой, за что ее любят, а также что ее связывает с нашей страной.