Греция запускает бесплатный отдых для туристов, чей отпуск прервали лесные пожары в 2023 году

Летом 2023 года, в самый разгар туристического сезона, греческий остров Родос охватили масштабные лесные пожары. Тогда власти объявили самую масштабную в истории эвакуацию острова, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать свой отдых.

В этом году греческие власти решили компенсировать отдых туристам, вынужденных покинуть остров прошлым летом, организовав для них «бесплатный» отдых. В соответствии с решением, которое местные чиновники по туризму называют первым в мире, до 25 тысяч пострадавших отдыхающих, большинство из которых - британцы, с этой недели будут иметь право на компенсацию, пишет The Guardian.

В рамках программы люди, проживающие в отелях, эвакуированных из-за пожаров, смогут обменять электронные ваучеры на сумму до 500 евро для покрытия расходов на недельное проживание на Родосе. Инициатива будет реализована в два этапа: с сегодняшнего дня по 31 мая и с 1 октября по 15 ноября.

По словам чиновников по туризму на Родосе, эта инициатива вызвала огромный ажиотаж: уже более 5 тысяч отдыхающих зарегистрировались на участие в программе.

Как отметил Яннис Папавасилиу, возглавляющий профсоюз отельеров острова, компенсация будет отражать сумму, которую клиенты первоначально заплатили туроператорам, и будет варьироваться от 300 до 500 евро.

«Это будет применяться только к отелям, а не к частному жилью в стиле Airbnb», - уточнил он.

При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший Родос ранее на этой неделе, предупредил о высоком риске возникновения лесных пожаров и в дальнейшем.

«Все Средиземноморье является горячей точкой изменения климата. По статистике, это означает, что у нас будет больше пожаров и, возможно, больше наводнений», - заявил он.