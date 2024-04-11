Дан Балан впервые прокомментировал слухи о романе с Тиной Кароль

Был ли роман у Дан Балана с Тиной Кароль

Он опроверг слухи о романтических отношениях с Кароль и заявил, что уже два года с ней не общается. Он гневно обратился к фан-клубу DanTina, авторы которого постоянно подогревают слухи об их романе с Тиной и отметил о том, что в их деятельность нет никакого смысла.

Певец объяснил, что с Кароль его связывала только работа и совместные проекты.

«Хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества», – заявил Балан.

Слухи об их романе появились еще в далеком 2019 году, когда они вдвоем были судьями на шоу «Голос країни». Звезды флиртовали друг с другом на публике и успели записать общий трек «Домой».