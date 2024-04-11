ФОТО ⟩ Работает таксистом в Киеве: куда пропал солист известной группы «Нэнси»

Однако последнее время о нем абсолютно ничего не было слышно. Так бы он и жил себе тихо и спокойно, если бы не выдал информацию о себе попутчице.

Так, пользовательница соцсети Х Екатерина Жемчужникова рассказала, что недавно села в такси, водителем которого является Бондаренко.

«Меня только что на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, он несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигела», – написала девушка.

Конечно, поклонники некогда популярной группы тут же активизировались в социальной сети и начали расспрашивать у него, что он думает о войне. Четкого ответа от музыканта так и не последовало.

Интересно, что группа «Нэнси» до сих пор гастролирует. Они выступают и в Украине, и за границей.