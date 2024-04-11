В 90-х очень популярной была группа «Нэнси», а песни «Дым сигарет с ментолом», «Девушка мечты» и другие звучали буквально из каждого утюга. Не странно, что солист группы Анатолий Бондаренко обрел бешеную популярность и узнаваемость в те времена, пишет УНИАН.
ФОТО ⟩ Работает таксистом в Киеве: куда пропал солист известной группы «Нэнси»
Однако последнее время о нем абсолютно ничего не было слышно. Так бы он и жил себе тихо и спокойно, если бы не выдал информацию о себе попутчице.
Так, пользовательница соцсети Х Екатерина Жемчужникова рассказала, что недавно села в такси, водителем которого является Бондаренко.
«Меня только что на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, он несколько преувеличивает, а когда зашла домой и погуглила, то немного прифигела», – написала девушка.
Конечно, поклонники некогда популярной группы тут же активизировались в социальной сети и начали расспрашивать у него, что он думает о войне. Четкого ответа от музыканта так и не последовало.
Интересно, что группа «Нэнси» до сих пор гастролирует. Они выступают и в Украине, и за границей.