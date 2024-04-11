«НЕ МОГУ ЕЗДИТЬ К ВРАЧУ» ⟩ Пожилой житель Харьюмаа утверждает, что его несправедливо лишили водительских прав

83-летний Велло сетует на то, что у него больше нет возможности ездить к врачу или собирать ягоды в лесу. «У меня отобрали права после того, как я случайно врезался в одну из машин. Мне сказали, что у меня неадекватное состояние - я употребил алкоголь, что является необоснованным обвинением», - говорит он. «Департамент полиции и погранохраны не предъявлял мужчине обвинений в вождении в нетрезвом виде», - говорит представитель полиции.
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В мае 2023 года Велло (83) выехал задним ходом из пункта техосмотра в Лаагри и врезался в автомобиль. «Честно говоря, я не почувствовал, что задел машину», - говорит Велло, совершенно не заметивший столкновения с другим автомобилем. Поэтому он поехал домой, не опасаясь ничего плохого. Однако через пять дней ему позвонили из полиции. «Сказали, что я стал виновником аварии. Сначала я подумал, что это розыгрыш - не поверил. Меня позвали показать машину, я так и поступил, и оказалось, что на ней есть пара царапин. Мы посмотрели записи с камеры, и оказалось, что я задел другую машину», - рассказал Велло редакции Elu24.