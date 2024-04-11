«НЕ МОГУ ЕЗДИТЬ К ВРАЧУ» ⟩ Пожилой житель Харьюмаа утверждает, что его несправедливо лишили водительских прав

В мае 2023 года Велло (83) выехал задним ходом из пункта техосмотра в Лаагри и врезался в автомобиль. «Честно говоря, я не почувствовал, что задел машину», - говорит Велло, совершенно не заметивший столкновения с другим автомобилем. Поэтому он поехал домой, не опасаясь ничего плохого. Однако через пять дней ему позвонили из полиции. «Сказали, что я стал виновником аварии. Сначала я подумал, что это розыгрыш - не поверил. Меня позвали показать машину, я так и поступил, и оказалось, что на ней есть пара царапин. Мы посмотрели записи с камеры, и оказалось, что я задел другую машину», - рассказал Велло редакции Elu24 .

«Я сказал, что не буду спорить. Они спросили, почему я уехал. Я ответил, что не почувствовал удара. Скорость была очень маленькой. Я не почувствовал, действительно не почувствовал», - говорит Велло. Дальше все стало еще более удивительным, говорит он. «Мне сказали, что мне приписали неадекватное поведение. Я спросил, что это значит, и мне ответили, что это значит, что я пьян», - говорит Велло. «Я не пил алкоголь 8 лет, но мне приписывают опьянение», - говорит он.