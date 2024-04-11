ФОТО ⟩ Самолет НАТО вырисовывал странные фигуры в небе над Западной Эстонией

Сегодня в полдень Андрес, живущий в Вазалемма, Ляэнемаа, заметил в небе кружащий самолет НАТО. По словам специалиста по информации эстонских ВВС, это был обычный и заранее согласованный полет в воздушном пространстве Эстонии.
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«Мне стало интересно, что это за самолет, который так кружит. Это был самолет НАТО», - сообщил Андрес редакции после того, как опознал воздушное судно с помощью приложения FlightRadar24.