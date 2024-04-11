ЗАГЛЯНИТЕ ⟩ Переехавшая в Португалию экс-мисс продает свою роскошную квартиру в Пирита за огромную сумму

«В продажу поступила роскошная трехкомнатная квартира площадью 98,1 квадратных метров с прекрасными видами. Ее дополняют террасы и балконы площадью 29,4 квадратных метра, что в общей сложности составляет внушительные 127,5 квадратных метров», - говорится в объявлении, опубликованном на портале недвижимости.

16-этажное здание на Пирита-теэ, спроектированное известным архитектором Меэлисом Прессом, стало одним из первых жилых домов в Таллинне, предлагающих роскошные дополнительные удобства. На втором этаже здания есть эксклюзивный доступ к тренажерному залу и залу для занятий боксом и йогой, а этажом выше можно расслабиться в спа-зоне.

Однако прежде чем перейти к презентации, отмечено, что настоящая ценность квартиры заключается в непревзойденных видах на город и Таллиннский залив - из квартиры по вечерам можно наблюдать чудесные закаты.

Описание и фотографии квартиры смотрите здесь!

Кристийна Хейнметс, экс-мисс и мать троих детей, которая в прошлом году уехала из Эстонии, рассказала редакции Elu24 прошлой весной, что ей предложили присоединиться к новой компании по недвижимости в Португалии с портфелем недвижимости стоимостью 2,5 миллиарда евро.

«Мне доверили представлять элитные виллы, а также разрешили выкладывать видео с интерьерами особняков и вилл в моем Instagram. Так что это будет интересный опыт - делиться со своими подписчиками роскошной жизнью в разных регионах Португалии», - сказала она, представляя свой новый бизнес, которым она успешно занимается и сегодня.

Трехэтажная вилла, которая несколько недель назад поступила в продажу в Ароэйра (Португалия) за 3,2 миллиона евро, имеет, например, потолки высотой семь метров и мраморные полы, два бассейна, кинозал и гараж, в котором могут разместиться до пяти автомобилей.

В конце прошлого лета Хайнметс сообщила Õhtuleht, что нашла в Португалии и новую любовь.

Ее 19-летние отношения с бывшим мужем, предпринимателем в сфере недвижимости Айваром Айгро, закончились в 2019 году. У них трое общих детей: сыновья Айрон Киндлус и Леонард Чарльтон, а также дочь Александра Амели.