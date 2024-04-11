ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! ⟩ В Таллинне пройдет ретро-вечеринка космического масштаба

Radio Nostalgia вновь собирает всех своих слушателей на супер-ретро-дискотеку 90х и 00х - «МИРАЖ». На этот раз клуб СatHouse превратится в космический танцпол, так как главной звездой праздника станет легендарный DJ КОСМОНАВТ с супер-сетом из хитов группы РАДИОТРАНС: «Если очень захотеть,можно в космос полететь», «Земля в огне», «Горячий как солнце и мокрый, как дождь», «Плазма», «Восток 5» и другими.

Кроме этого всю ночь взрывать танцпол мощными хитами 90-х и 00-х будет DJ Max Milovanov (РАДИО НОСТАЛЬГИЯ).

Modern Talking, Кар-Мэн, Ace of Base, Андрей Губин, Dr.Alban, Руки Вверх, Дэмо, Scooter и конечно хиты группы Мираж на супер-ретро-дискотеке 90х и 00х.

А теперь для всех читателей новость космического масштаба! В течение всей этой недели, билет на супер-ретро-дискотеку «Мираж» стоит всего 10 евро.

Акция продлится до субботы. Торопись купить билет по низкой цене себе и другу!

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