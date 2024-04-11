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«Ни на минуту нельзя расслабиться!» Недовольный клиент считает, что в столичном магазине обманывают людей (1)

Арменуи Геройская
, репортер
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Консервы с истекшим сроком годности в магазине Konsum.
Консервы с истекшим сроком годности в магазине Konsum. Фото: Частный архив.

«Ни на минуту нельзя расслабиться, даже когда идешь в обычный магазин за продуктами», – говорит Марина, которая на прошлой неделе купила консервы для своего кота Сени в столичном магазине Konsum в конце Ласнамяэ. Женщина только дома обнаружила, что срок годности трех из пяти консервов истек аж в январе этого года, а у остальных двух – в феврале.

Марина начала свой рассказа с того, что трепетно относится к своему питомцу и тщательно следит за его питанием, так как у того есть определенные проблемы с желудком и не все корма ему подходят. Обычно женщина покупает еду для кота определенной фирмы в зоомагазине, но в этот раз ей надо было быстро заехать в магазин за продуктами, а заодно она решила взять несколько консервов для Сени на пробу – вдруг подойдут.

«На прошлой неделе я заехала за продуктами в Konsum на Линнамяэ, как вдруг вспомнила, что у кота закончилась его еда, а времени заезжать в отдельный магазин не было. Я решила, что ничего страшного, если я куплю ему консервы тут», – говорит Марина. Она пошла в отдел для домашних питомцев и стала разглядывать корм на полках, где был выставлен весь товар для кошек.

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