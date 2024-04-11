Марина начала свой рассказа с того, что трепетно относится к своему питомцу и тщательно следит за его питанием, так как у того есть определенные проблемы с желудком и не все корма ему подходят. Обычно женщина покупает еду для кота определенной фирмы в зоомагазине, но в этот раз ей надо было быстро заехать в магазин за продуктами, а заодно она решила взять несколько консервов для Сени на пробу – вдруг подойдут.