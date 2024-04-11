«Ни на минуту нельзя расслабиться, даже когда идешь в обычный магазин за продуктами», – говорит Марина, которая на прошлой неделе купила консервы для своего кота Сени в столичном магазине Konsum в конце Ласнамяэ. Женщина только дома обнаружила, что срок годности трех из пяти консервов истек аж в январе этого года, а у остальных двух – в феврале.
Для подписчиков
«Ни на минуту нельзя расслабиться!» Недовольный клиент считает, что в столичном магазине обманывают людей (1)
Марина начала свой рассказа с того, что трепетно относится к своему питомцу и тщательно следит за его питанием, так как у того есть определенные проблемы с желудком и не все корма ему подходят. Обычно женщина покупает еду для кота определенной фирмы в зоомагазине, но в этот раз ей надо было быстро заехать в магазин за продуктами, а заодно она решила взять несколько консервов для Сени на пробу – вдруг подойдут.