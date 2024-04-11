«Оригинальные этикетки были наклеены на случайные поношенные брюки», - рассказывает Мерилин, описывая брюки, которые ее мать заказала в интернет-магазине. Самым отвратительным для нее было то, что кто-то уже успел поносить эти брюки до того, как их получила ее мать. «Для Zalando благополучие покупателей - главный приоритет», - говорит менеджер по связям с общественностью интернет-магазина.
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ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, сделавшая заказ в интернет-магазине Zalando, была шокирована: неправильная бирка и подозрительное пятно...
«Моя мама заказала с Zalando брюки Elizabetta Franchi», - говорит Мерилин (имя изменено), рассказывая, как ее мама была шокирована, когда увидела брюки, которые она заказала в Интернете.