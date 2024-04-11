ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, сделавшая заказ в интернет-магазине Zalando, была шокирована: неправильная бирка и подозрительное пятно...

«Оригинальные этикетки были наклеены на случайные поношенные брюки», - рассказывает Мерилин, описывая брюки, которые ее мать заказала в интернет-магазине. Самым отвратительным для нее было то, что кто-то уже успел поносить эти брюки до того, как их получила ее мать. «Для Zalando благополучие покупателей - главный приоритет», - говорит менеджер по связям с общественностью интернет-магазина.