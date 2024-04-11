После небольшого перерыва, с новыми силами и обновленным составом, Angel Models Agency выберет самую красивую представительницу Эстонии для дальнейших конкурсов на мировой арене.
КАСТИНГ ⟩ Возвращение популярного конкурса: Mrs. Universe Estonia 2024 в поиске сияющей звезды!
Angel Models Agency приглашает девушек и женщин от 21 до 45 лет со всей нашей страны показать себя и свои таланты в конкурсе красоты Mrs. Universe Estonia 2024, получить колоссальный опыт на большой сцене, познакомиться с новыми людьми, обзавестись полезными контактами.
Mrs. Universe Estonia – это уникальный лицензированный двуязычный конкурс с обучающей программой и незабываемыми впечатлениями.
«Участие в конкурсе подарило мне новых подруг-единомышленниц, открыло глаза на то, какой удивительный и разнообразный мир вокруг нас, особенно чётко осознаешь это в путешествиях на международные конкурсы», – говорит Мария, одна из бывших финалисток конкурса.
В программе у конкурсантокMrs. Universe Estonia 2024 будут занятия по дефиле, обучающие мастер-классы, фотосессии, подарки от партнеров, фото и видеоотчет.
По словам руководителя PR-отдела Катерины Лынник-Добряковой, с этого года будет проводиться более сильное обучение конкурсанток. «Разнообразим их будни, проживем за несколько недель маленькую, но яркую жизнь, зарядим каждую скромную красавицу на успех, поможем поверить в свои силы, зажжём искорки в глазах. Да, мы соскучились по конкурсам после ковид-ограничений, подготовили насыщенную программу, отдадим от себя качественный максимум, так как с такой командой, экспертными жюри, невероятными партнёрами иначе и быть не может».
Внимание! Кастинг продлится до 5 мая. У вас есть несколько недель, чтобы подать заявку и принять участие в этом красивом празднике.
Для участия в кастинге присылайте краткое резюме в свободной форме и две фотографии: портрет и в полный рост (можно любительские) на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой «Кастинг на конкурс Mrs. Universe Estonia 2024». Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг.
Не упустите возможность получить титул и корону самой красивой женщины Эстонии, и да, пакуйте свой чемодан, ведь быть может именно вы поедете представлять Эстонию дальше!
«Это точно будет новый глоток свежего воздуха, хороший старт в карьере для моделей, блогеров, обычных домохозяек, для девушек, которые хотят поменять свою жизнь, но не знают ещe пока как», – говорит учредитель агентства Angel Models Agency Анна Микконен.
19 мая в 16.00 в Виимси Артиум пройдет гранд-финал конкурса красоты Mrs. Universe Estonia 2024, где в конце вечер звездное жюри определит самую обворожительную, лучезарную, дружелюбную и талантливую участницу, которая представит Эстонию на международной арене.
Ведущими вечера станут Юхан Крулль и Ангелина Миссуро.