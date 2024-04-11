КАСТИНГ ⟩ Возвращение популярного конкурса: Mrs. Universe Estonia 2024 в поиске сияющей звезды!

Angel Models Agency приглашает девушек и женщин от 21 до 45 лет со всей нашей страны показать себя и свои таланты в конкурсе красоты Mrs. Universe Estonia 2024, получить колоссальный опыт на большой сцене, познакомиться с новыми людьми, обзавестись полезными контактами.

Mrs. Universe Estonia – это уникальный лицензированный двуязычный конкурс с обучающей программой и незабываемыми впечатлениями.

«Участие в конкурсе подарило мне новых подруг-единомышленниц, открыло глаза на то, какой удивительный и разнообразный мир вокруг нас, особенно чётко осознаешь это в путешествиях на международные конкурсы», – говорит Мария, одна из бывших финалисток конкурса.

В программе у конкурсантокMrs. Universe Estonia 2024 будут занятия по дефиле, обучающие мастер-классы, фотосессии, подарки от партнеров, фото и видеоотчет.

По словам руководителя PR-отдела Катерины Лынник-Добряковой, с этого года будет проводиться более сильное обучение конкурсанток. «Разнообразим их будни, проживем за несколько недель маленькую, но яркую жизнь, зарядим каждую скромную красавицу на успех, поможем поверить в свои силы, зажжём искорки в глазах. Да, мы соскучились по конкурсам после ковид-ограничений, подготовили насыщенную программу, отдадим от себя качественный максимум, так как с такой командой, экспертными жюри, невероятными партнёрами иначе и быть не может».

Внимание! Кастинг продлится до 5 мая. У вас есть несколько недель, чтобы подать заявку и принять участие в этом красивом празднике.