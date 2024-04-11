В Германии впервые пройдет безалкогольный винный фестиваль

Основное традиционное мероприятие - винный фестиваль пройдет здесь с 10 по 13 мая. Экспериментальный мини-праздник с дегустацией безалкогольных вин и блюдами местной кухни, а также массой других напитков, в которых нет алкоголя, проведут 9 мая. Идея в том, чтобы у тех, кто хотел бы ощутить праздничную атмосферу, но в то же время стремится к трезвому времяпрепровождению, была достойная альтернатива, отмечает канал DW в Telegram «Что там у немцев?».