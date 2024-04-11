Каждой весной в Петерштирне на севере Баварии проходит традиционный праздник местных виноделов, в этом году впервые посетителей приглашают на безалкогольный винный фестиваль, пишет Mixnews.lv.
В Германии впервые пройдет безалкогольный винный фестиваль
«Вместе мы пишем историю. Трезво» («Gemeinsam schreiben wir Geschichte. Nüchtern»), - такой девиз придумали организаторы, семья виноделов Дамс (Weingut Dahms) из города Швайнфурт в регионе Нижняя Франкония, для своего начинания. Об этом пишет баварское издание Merkur.
Основное традиционное мероприятие - винный фестиваль пройдет здесь с 10 по 13 мая. Экспериментальный мини-праздник с дегустацией безалкогольных вин и блюдами местной кухни, а также массой других напитков, в которых нет алкоголя, проведут 9 мая. Идея в том, чтобы у тех, кто хотел бы ощутить праздничную атмосферу, но в то же время стремится к трезвому времяпрепровождению, была достойная альтернатива, отмечает канал DW в Telegram «Что там у немцев?».
В Германии насчитывается более дюжины традиционных винодельческих областей. Баварский регион Франкония - один из старейших в Германии. История виноделия здесь насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.