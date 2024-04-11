Кристин Сегуин часто показывает жизнь кота по кличке Аксель в социальных сетях. В них она демонстрирует, как он с трудом ходит по дому, катается в ожидании поглаживания живота и сбрасывает вес благодаря специальной диете, пишет Focus.
Нашла в интернете: женщина забрала домой кота размером с ее 10-летнюю дочь
Кристин Сегуин из Оттавы (Канада) думала, что нашла в интернете милого небольшого кота и решала взять его себе. Однако, когда привезли домашнее животное, у женщины «перехватило дыхание», ведь оно было размером с ее 10-летнюю дочь. Об этом пишет The Mirror.
Женщина знала, что кот по кличке Аксель крупнее, когда подавала заявку на спасение семилетнего животного, но ошибочно посчитала, что его вес составляет 19 фунтов, а не 19 килограмм. Она призналась, что у нее «перехватило дыхание», когда 9 февраля новый питомец появился у нее дома и оказался размером с ее собаку Чарли.
Кот был настолько большим, что когда он сидел на 10-летней Амели, женщине казалось, что он ее просто раздавит. По ее словам, Аксель едва мог ходить. Он задыхался и часто перекатывался. Сейчас Кристин и ее семья теперь поддерживают его путь к похудению, надеясь помочь ему сбросить более полутора килограмма.
Женщина часто показывает жизнь Акселя в социальных сетях. В них она демонстрирует, как он с трудом ходит по дому и катается в ожидании поглаживания живота.
«Фотографии и видео не передают всего этого. Это просто умопомрачительно. От него захватывает дух. Мы увидели его профиль, и я подумала, что он весит 19 фунтов, а не 19 кг. Чтобы перенести его из транспортной машины в нашу, потребовалось два человека, потому что его вес превышал вес переноски, и она ломалась в нижней части. Было трудно найти что-то, куда он мог бы поместиться. Мне пришлось везти его к ветеринару в корзине для белья. Когда он только приехал, я поставила его туалет рядом с кроватью, а еду - с другой стороны, потому что он просто делал хоть несколько шагов. Но даже сделав это он просто переворачивался на бок и падал», - сказала Кристин, директор некоммерческой организации по спасению животных Ferdinand and Friends Animal Rescue Network.
Любительница животных, которая часто берет на воспитание кошек и собак, посадила Акселя на строгую диету, чтобы помочь ему сбросить пару килограммов.
«Без этого, я думаю, он бы не выжил. Возможно, его бы сейчас здесь не было [если бы он не начал худеть]. До этого у него не было качества жизни, он просто не мог двигаться. При таком размере сердца ему трудно двигаться и вообще что-либо делать. Может, он и старый кот, но у него впереди еще много лет. Он сидит на диете по рецепту. Его питание стоит от 200 до 300 долларов в месяц - это довольно дорого. Мы не знаем, что он ел раньше, но очевидно, что он ел очень много».
На данный момент Аксель потерял почти три килограмма и весит около 16 кг. Кристин также сказала, что теперь он «более активен» и даже может запрыгнуть на диван.