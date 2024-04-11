Нашла в интернете: женщина забрала домой кота размером с ее 10-летнюю дочь

Кристин Сегуин из Оттавы (Канада) думала, что нашла в интернете милого небольшого кота и решала взять его себе. Однако, когда привезли домашнее животное, у женщины «перехватило дыхание», ведь оно было размером с ее 10-летнюю дочь. Об этом пишет The Mirror.

Женщина знала, что кот по кличке Аксель крупнее, когда подавала заявку на спасение семилетнего животного, но ошибочно посчитала, что его вес составляет 19 фунтов, а не 19 килограмм. Она призналась, что у нее «перехватило дыхание», когда 9 февраля новый питомец появился у нее дома и оказался размером с ее собаку Чарли.

Кот был настолько большим, что когда он сидел на 10-летней Амели, женщине казалось, что он ее просто раздавит. По ее словам, Аксель едва мог ходить. Он задыхался и часто перекатывался. Сейчас Кристин и ее семья теперь поддерживают его путь к похудению, надеясь помочь ему сбросить более полутора килограмма.

Женщина часто показывает жизнь Акселя в социальных сетях. В них она демонстрирует, как он с трудом ходит по дому и катается в ожидании поглаживания живота.