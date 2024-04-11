ШОКИРУЮЩИЕ ЦЕНЫ ⟩ «Мы что, миллионеры?» Один и тот же товар в Финляндии стоит в 3,5 раза дешевле, чем в Эстонии

«Я просто удивляюсь, как наши "эконом-магазины" продают товары в 2-3 раза дороже. Фотография из секретного места», - написал Рандо на прошлой неделе в группе в Facebook Viimsilased, поделившись фотографией в три раза более дешевых таблеток для мытья посуды в магазине Rusta в Финляндии.