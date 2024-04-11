«Миллионеры?!», - спросил Рандо, разместивший в группе Viimsilased в социальных сетях фотографию цены на таблетки для мытья посуды в скандинавских странах. Elu24 сравнили цены на один и тот же продукт в Эстонии и Финляндии!
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ШОКИРУЮЩИЕ ЦЕНЫ ⟩ «Мы что, миллионеры?» Один и тот же товар в Финляндии стоит в 3,5 раза дешевле, чем в Эстонии
«Я просто удивляюсь, как наши "эконом-магазины" продают товары в 2-3 раза дороже. Фотография из секретного места», - написал Рандо на прошлой неделе в группе в Facebook Viimsilased, поделившись фотографией в три раза более дешевых таблеток для мытья посуды в магазине Rusta в Финляндии.