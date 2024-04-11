«Если кому-то нужен качественный удлинитель кабель по хорошей цене». На Reddit появился скриншот объявления на osta.ee о продаже удлинительного кабеля. Однако состояние выставленного на продажу предмета заставляет задуматься. «Почему они вообще продают такие вещи?», - задаются вопросом люди.
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«Отличный товар за такие деньги!» Удлинитель, выставленный на продажу на osta.ee, вызвал у людей вопросы
Удлинитель длиной два с половиной метра был выставлен на аукцион на сайте Osta.ee. «В рабочем состоянии, с тремя розетками», - говорится в объявлении. На данный момент цена составляет всего десять центов, и ни одна ставка не была сделана, хотя объявление было просмотрено десятки раз.