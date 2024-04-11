Чт, 11.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Отличный товар за такие деньги!» Удлинитель, выставленный на продажу на osta.ee, вызвал у людей вопросы

Хевели Туйск
Copy
Фото: Tairo Lutter

«Если кому-то нужен качественный удлинитель кабель по хорошей цене». На Reddit появился скриншот объявления на osta.ee о продаже удлинительного кабеля. Однако состояние выставленного на продажу предмета заставляет задуматься. «Почему они вообще продают такие вещи?», - задаются вопросом люди.

Удлинитель длиной два с половиной метра был выставлен на аукцион на сайте Osta.ee. «В рабочем состоянии, с тремя розетками», - говорится в объявлении. На данный момент цена составляет всего десять центов, и ни одна ставка не была сделана, хотя объявление было просмотрено десятки раз.

Однако, похоже, никто не пропустил это объявление, и даже сделали скриншот и поделились им на Reddit. «Начальник посмотрел на него и сказал, что оно идеально подходит для наших сотрудников», - с легкой иронией комментирует один из пользователей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх