На снимке 1930-х годов заметили «путешественника во времени» с мобильным телефоном

Человек, якобы прижимающий к уху мобильный телефон, был замечен на жутком снимке 1930-х годов, что заставило любителей теории заговора сделать вывод о реальности путешествий во времени. Об этой истории вспоминает The Mirror.

В сети уже пару лет «гуляет» фото городской площади в США, которое, по мнению конспирологов, доказывает, что «путешественники во времени» действительно существуют. На черно-белом снимке запечатлена оживленная нью-йоркская улица с торговцами и местными жителями, которые занимались своими повседневными делами. Считается, что она была сделана американским фотографом на Юнион-сквер в Бруклине в 1936 году.

Однако пользователи соцсетей с орлиным зрением считают, что они заметили нечто необычное для той эпохи.

По мнению многих любителей теории заговора, мужчина на переднем плане снимка, похоже, держит у уха устройство, чрезвычайно похожее на мобильный телефон. Для них это означает, что мужчина, который одет так же, как и другие пешеходы, является «путешественником во времени».

Однако другие пользователи соцсетей выразили мнение что, мужчина мог прижимать к уху что-то другое или просто захотел почесать голову.

Смотрите фото здесь.