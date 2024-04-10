Канарские острова страдают от наплыва туристов: местные жители вынуждены жить в машинах

Местные жители жалуются, что они вынуждены «жить в своих машинах или даже в пещерах» из-за резкого роста цен на жилье. Теперь они готовятся к протестам, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Первые акции запланированы на 20 апреля, пишет Sky News.

Отмечается, что недавний отчет экологической группы «Экологи в действии» предупредил о «неустойчивом туризме» на Канарских островах. Несмотря на то, что год за годом устанавливаются новые туристические рекорды, приносящие отрасли миллионы евро, почти 34% местного населения, а это около 800 тысяч человек, находятся под угрозой бедности или социальной изоляции, говорится в докладе.

«В следующую субботу, 20 апреля, мы выйдем на улицы, чтобы еще раз потребовать здравого смысла: взять под контроль ситуацию, которая душит нас и выгоняет с нашей собственной территории», - заявили организаторы акции.

Также поступали сообщения о том, что местные жители вывешивают фальшивые предупредительные знаки «Закрыто из-за переполненности», пытаясь отпугнуть туристов.

«Мы ничего не имеем против индивидуальных туристов, но индустрия растет и растет, потребляя так много ресурсов, что остров не может справиться с этим. Это кризис, нам нужно срочно что-то менять, люди живут в своих машинах и даже в пещерах, а местные жители не могут есть, пить и жить хорошо», - заявил один из организаторов протестов Иван Чердена Молина в комментарии местному новостному изданию The Olive Press.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо в свою очередь призвал активистов «использовать здравый смысл».

«Чего мы не можем сделать, так это атаковать наш главный источник занятости и богатства, потому что это было бы безответственно», – заявил он местным СМИ.