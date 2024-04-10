Зоопарк показал реакцию животных на солнечное затмение

Ролик опубликован в соцсетях зоопарка. В подписи к нему сообщается, что реакция животных была разной. Кто-то не обратил внимание на внезапную темноту. А, например, слоны и гориллы, направились в свои «домики», как бы готовясь ко сну. А вот американские журавли принялись «танцевать» и громко кричать.