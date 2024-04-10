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Зоопарк показал реакцию животных на солнечное затмение

Limon.ee
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Солнечное затмение. Иллюстративное фото.
Солнечное затмение. Иллюстративное фото. Фото: Kertu/shutterstock

Даласский зоопарк опубликовал видео с реакцией животных на полное солнечное затмение, произошедшее восьмого апреля, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован в соцсетях зоопарка. В подписи к нему сообщается, что реакция животных была разной. Кто-то не обратил внимание на внезапную темноту. А, например, слоны и гориллы, направились в свои «домики», как бы готовясь ко сну. А вот американские журавли принялись «танцевать» и громко кричать.

Сняли сотрудники зоопарка и реакцию посетителей. Которые были в полном восторге и от наступившей темноты и от вернувшегося солнца, которое встретили аплодисментами.

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