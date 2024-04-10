Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят раньше времени садиться на престол из-за детей

Восхождение принца Уильяма на британский престол может произойти раньше, чем ожидалось. Так считает известная журналистка, редактор и королевский эксперт Тина Браун. Об этом пишет The New York Times.

Болезнь короля Великобритании Карла III ставит его старшего сына Уильяма «в ужасную близость к восхождению на престол».

«Перспектива этого, как мне сказали, вызывает у них сильное беспокойство», - отметила Браун, имея в виду принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон, которые в будущем станут королем и королевой.

Автор добавила, что супруги «годами надеялись воспитывать своих детей подальше от общественности». У принца и принцессы Уэльских трое наследников - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Король Карл III объявил, что у него обнаружили рак, пятого февраля 2024 года, через несколько недель после прохождения лечения от увеличения простаты. Впоследствии стало известно, что у Кейт Миддлтон также обнаружили онкологию.

Подробности о типе рака монарших персон держатся в тайне.

Сейчас большинство публичных обязанностей взяли на себя принц Уильям и королева Камилла. Впрочем, Карл III посещал пасхальную службу в конце марта 2024 года.