«Это навсегда останется загадкой». Американка перепутала дочерей-близнецов после родов и до сих пор не может отличить, кто из них кто

По словам Джамундо, сначала она отличала дочерей по тому, в какой кроватке они лежат, но в какой-то момент запуталась, и это вызвало панику. Мать близняшек объяснила, что на руках у новорожденных дочерей были больничные браслеты, но на них не были указаны их имена.

Редакция отмечает, что родители до сегодняшнего дня «не совсем уверены, перепутали ли они своих дочерей в больнице, но, поскольку они идентичны, это навсегда останется загадкой». Джамундо призналась, что окружающие постоянно спрашивают у них, не путают ли они своих дочерей.

Мать близняшек также разместила в TikTok ролик, в котором рассказала о своей ситуации. Видео собрало более 7 млн просмотров, а женщина после этого инициировала создание сообщества для родителей близнецов, которые признались, что также пережили похожую ситуацию и сомневаются в том, не перепутали ли однажды своих детей.

Джамундо говорит, что им с мужем и сейчас трудно отличить друг от друга их 10-летних дочерей. По словам женщины, был период, когда она и окружающие отличали Нору от Адалинн по маленькой красной точке на носу у Норы, но со временем это отличие исчезло.

Женщина добавила, что сейчас она отличает дочерей по голосам, которые немного отличаются, но чтобы визуально понять, кто из них кто, ей приходится внимательно всматриваться.

Джамундо добавила, что в настоящее время Адалинн стала выше Норы и если они рядом, это также помогает разобраться, кто есть кто.