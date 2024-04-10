Мужчина просверлил два отверстия в стене, чтобы разместить свою работу. Его картина размером 60 на 120 сантиметров висела в пустом проходе, пишет Focus.
Хотел прорыва: сотрудника галереи уволили за то, что тот повесил собственную картину
Галерея современного искусства в Германии уволила своего сотрудника после того, как обнаружила, что начинающий художник повесил на выставке свою собственную работу. Об этом пишет BBC News.
51-летний мужчина просверлил два отверстия в стене, чтобы повесить свою картину в мюнхенской Пинакотеке современного искусства. Местные СМИ сообщили, что он проделал этот трюк в надежде добиться своего художественного прорыва.
Представитель галереи сообщил, что картина провисела на выставке недолго.
«Надзорные органы сразу же замечают подобное», - сказала Тине Нелер немецкой газете Süddeutsche Zeitung, добавив, что произведение было возвращено художнику.
Мужчина был сотрудником отдела технического обслуживания галереи и назвал себя свободным художником. Его работа размером 23 на 47 дюймов (60 на 120 сантиметров) висела в пустом проходе. Помимо того, что с ним расторгли трудовые отношения, ему также запретили посещать галерею.
Об инциденте, произошедшем 23 февраля, стало известно только в понедельник, 8 апреля. Представитель Пинакотеки сообщил, что картина была повешена в ранние часы и замечена сотрудниками вскоре после открытия музея в тот же день.
«Было принято решение оставить картину на выставке, пока галерея открыта, и снять ее после закрытия в 18:00», - добавил представитель.
В галерее заявили, что не будут комментировать сюжет или стиль картины, поскольку это может «подтолкнуть шутников».
«Могу лишь сказать, что мы не получили никаких положительных отзывов о дополнении от посетителей галереи», - сказал пресс-секретарь.
Издание отмечает, что Пинакотека является одной из крупнейших в Европе галерей современного искусства, где представлены работы Пабло Пикассо, Макса Эрнста и Сальвадора Дали.