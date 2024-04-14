NOVIKOVPARIS – один из нашумевших в Эстонии проектов, вокруг которого ходят разные разговоры. Одни восхваляют проект, как что-то уникальное, другие же возмущены неподъемной стоимостью и уверены, что попасть на съемку можно только после тщательного отбора. Портал Limon.ee встретился с создателями проекта Ильей и Светланой Новиковыми, которые расставили точки над i.