Мужчина гигантского роста спит в кровати на заказ и не помещается в самолете

30-летний Бо Браун из Атланты (США), у которого 4,7 миллиона подписчиков в TikTok, из-за своего гигантского роста в 2 метра 16 сантиметров не может остаться незамеченным в толпе. Подробнее о своей жизни мужчина рассказал в интервью.

Мужчина говорит, что родился с рекордным весом около 5,9 кг. В свое время персонал больницы назвал его самым большим ребенком, которого они когда-либо видели.

К 14 годам американец вырос до 1,83 м, а затем за следующие 10 лет прибавил еще 25 см.

«Меня останавливают на улицах и просят сфотографировать. Люди задают те же три вопроса: "Какой у тебя рост? Ты играешь в баскетбол? Какую машину ты водишь?"» - смеется Браун.

Такой необычный рост, несомненно, требует определенных ограничений в повседневной жизни.

«Путешествия - это для меня настоящий ужас, хотя в целом от них, конечно, больше плюсов, чем минусов. Не помещаюсь в самолет, да и отели не приспособлены для таких людей, как я. Душевые кабины тесные, да и кровати слишком маленькие», - признается великан.

Кстати, потолки в доме Брауна высотой 2,74 м, он спит на специальной 2,7-метровой кровати, сделанной на заказ, а для передвижения выбрал полноразмерный пикап Ford F-150 Lightning.

Свою особенность Бо, похоже, унаследовал от родителей. Его покойный отец Дюк имел рост около 2,06 м, а мама Лиза - 1,83 м. Его жена Сара, рекрутер по профессии, тоже не отстает - ее рост 1,85 м.

Великан говорит, что уже привык к своему росту и не изменил бы его, даже если бы мог это сделать. Четыре месяца назад его жена родила первенца - дочь Дилайлу. И, судя по всему, она пойдет по пути своих высоких родителей.