Журналист о сервисе Bolt: «Большего дерьма в обслуживании я не встречал уже давно»

Цериньша оштрафовали на 349 евро за то, что он забыл оставить ключи в арендованном автомобиле Bolt после поездки.

В соцсети Х он пишет: «Я забыл оставить ключи в арендованной машине от Bolt. Они остались у меня в кармане. Через 30 минут мне выставили счет на 349 евро за кражу, но я не могу вернуть ключи и связаться с Bolt. Большего дерьма в обслуживании я не встречал уже давно».

Šodien aizmirsu bolt nomas mašīnā atstāt atlslēgas.Palika kabatā. Rēķins 349EUR pēc 30 min jau man piestādīts par zādzību, bet nevaru atslēgas ne atgriezt, ne ar kādu sazināties no @boltapp. Lielāku servisa mēslu neesmu ilgi pieredzējis🥴 pic.twitter.com/XnzaJc82XK — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) April 9, 2024

В комментариях он добавляет, что готов понести наказание за забывчивость, однако сумма штрафа, по его мнению, неадекватна. «Я не заметил вовремя, четыре часа прошло, если быть точным. Конечно, мне нужно заплатить за это время, плюс комиссия, но это не 349 евро», - выражает свое недовольство Цериньш.

Другие пользователи сайта также поделились своим опытом, присоединившись к высказанному мнению о том, что связаться с Bolt практически невозможно.

Сегодня, 10 апреля, ведущий мероприятий сообщил в своем профиле в Instagram, что после нескольких попыток ему удалось связаться с Bolt. Размер штрафа был снижен с 349 до 100 евро. Цериньш рекомендует людям быть более внимательными.