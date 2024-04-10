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Журналист о сервисе Bolt: «Большего дерьма в обслуживании я не встречал уже давно»

Limon.ee
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Айвис Цериньш
Айвис Цериньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийский журналист и организатор мероприятий Айвис Цериньш поделился своим неприятным опытом использования каршеринга от Bolt, пишет RUS TVNET.

Цериньша оштрафовали на 349 евро за то, что он забыл оставить ключи в арендованном автомобиле Bolt после поездки.

В соцсети Х он пишет: «Я забыл оставить ключи в арендованной машине от Bolt. Они остались у меня в кармане. Через 30 минут мне выставили счет на 349 евро за кражу, но я не могу вернуть ключи и связаться с Bolt. Большего дерьма в обслуживании я не встречал уже давно».

В комментариях он добавляет, что готов понести наказание за забывчивость, однако сумма штрафа, по его мнению, неадекватна. «Я не заметил вовремя, четыре часа прошло, если быть точным. Конечно, мне нужно заплатить за это время, плюс комиссия, но это не 349 евро», - выражает свое недовольство Цериньш.

Другие пользователи сайта также поделились своим опытом, присоединившись к высказанному мнению о том, что связаться с Bolt практически невозможно.

Сегодня, 10 апреля, ведущий мероприятий сообщил в своем профиле в Instagram, что после нескольких попыток ему удалось связаться с Bolt. Размер штрафа был снижен с 349 до 100 евро. Цериньш рекомендует людям быть более внимательными.

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