Певица Кристина Агилера продемонстрировала свою постройневшую фигуру на снимках со своего шоу. Звезда давно вызывает интерес своим стремительным перевоплощением, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Похудевшая Кристина Агилера подчеркнула миниатюрную фигуру роскошным корсетом
Звезда существенно похудела за последние несколько месяцев. Певица выглядела невероятно в маленьком корсете с вырезом в форме сердца, добавив белые сапожки выше колена. 43-летняя певица примерила образ для своего шоу в Лас-Вегасе. А в комментарии она сказала, что возвращается на сцену.
В январе Агилера отметила свое возвращение в Лас-Вегас после 2019 года.
Недавно она показала свою невероятную фигуру после потери веса.
Ранее она говорила, что «ненавидит быть очень худой» и начала «любить новые черты».
Ее секрет состоит в том, что она посвятила себя здоровой, сбалансированной диете и серьезному режиму физических упражнений. Когда она родила своего сына Макса в 2008 году, она набрала вес.
Через два года она начала худеть ради роли в своем фильме Бурлеск 2010 года.
Однако в том же году ее вес снова начал колебаться во время развода с 46-летним композитором Джорданом Брэтменом.
После рождения сына она похудела, ограничив ежедневное потребление пищи до 1600 калорий и соблюдая радужную диету.
В рамках своего рациона она соблюдает растительный режим и ежедневно потребляет яркие фрукты и овощи.
С этого времени она отказалась от диеты и сейчас сосредоточилась на правильном питании.
Она отметила, что вместо того чтобы ограничивать, она пытается потреблять больше целостной пищи и меньше сладких снеков. Кроме сбалансированной диеты, она любит оставаться очень активной и выполнять разнообразные тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.
Она увлекается йогой, боксом, силовыми тренировками, а также кардио упражнениями и тренируется от двух до пяти раз в неделю.
В 2008 году ее тренер рассказал Glamour, что она занималась до восьмого месяца беременности, а затем начала снова через несколько месяцев после рождения ее сына Макса.