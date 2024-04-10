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ФОТО ⟩ Похудевшая Кристина Агилера подчеркнула миниатюрную фигуру роскошным корсетом

Limon.ee
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Кристина Агилера
Кристина Агилера Фото: ALLISON DINNER

Певица Кристина Агилера продемонстрировала свою постройневшую фигуру на снимках со своего шоу. Звезда давно вызывает интерес своим стремительным перевоплощением, пишет НОВИНИLIVE.

Звезда существенно похудела за последние несколько месяцев. Певица выглядела невероятно в маленьком корсете с вырезом в форме сердца, добавив белые сапожки выше колена. 43-летняя певица примерила образ для своего шоу в Лас-Вегасе. А в комментарии она сказала, что возвращается на сцену.

В январе Агилера отметила свое возвращение в Лас-Вегас после 2019 года.

Недавно она показала свою невероятную фигуру после потери веса.

Ранее она говорила, что «ненавидит быть очень худой» и начала «любить новые черты».

Ее секрет состоит в том, что она посвятила себя здоровой, сбалансированной диете и серьезному режиму физических упражнений. Когда она родила своего сына Макса в 2008 году, она набрала вес.

Через два года она начала худеть ради роли в своем фильме Бурлеск 2010 года.

Однако в том же году ее вес снова начал колебаться во время развода с 46-летним композитором Джорданом Брэтменом.

После рождения сына она похудела, ограничив ежедневное потребление пищи до 1600 калорий и соблюдая радужную диету.

В рамках своего рациона она соблюдает растительный режим и ежедневно потребляет яркие фрукты и овощи.

С этого времени она отказалась от диеты и сейчас сосредоточилась на правильном питании.

Она отметила, что вместо того чтобы ограничивать, она пытается потреблять больше целостной пищи и меньше сладких снеков. Кроме сбалансированной диеты, она любит оставаться очень активной и выполнять разнообразные тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.

Она увлекается йогой, боксом, силовыми тренировками, а также кардио упражнениями и тренируется от двух до пяти раз в неделю.

В 2008 году ее тренер рассказал Glamour, что она занималась до восьмого месяца беременности, а затем начала снова через несколько месяцев после рождения ее сына Макса.

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