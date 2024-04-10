ФОТО ⟩ Похудевшая Кристина Агилера подчеркнула миниатюрную фигуру роскошным корсетом

Звезда существенно похудела за последние несколько месяцев. Певица выглядела невероятно в маленьком корсете с вырезом в форме сердца, добавив белые сапожки выше колена. 43-летняя певица примерила образ для своего шоу в Лас-Вегасе. А в комментарии она сказала, что возвращается на сцену.

В январе Агилера отметила свое возвращение в Лас-Вегас после 2019 года.

Недавно она показала свою невероятную фигуру после потери веса.

Ранее она говорила, что «ненавидит быть очень худой» и начала «любить новые черты».

Ее секрет состоит в том, что она посвятила себя здоровой, сбалансированной диете и серьезному режиму физических упражнений. Когда она родила своего сына Макса в 2008 году, она набрала вес.

Через два года она начала худеть ради роли в своем фильме Бурлеск 2010 года.

Однако в том же году ее вес снова начал колебаться во время развода с 46-летним композитором Джорданом Брэтменом.

После рождения сына она похудела, ограничив ежедневное потребление пищи до 1600 калорий и соблюдая радужную диету.

В рамках своего рациона она соблюдает растительный режим и ежедневно потребляет яркие фрукты и овощи.

С этого времени она отказалась от диеты и сейчас сосредоточилась на правильном питании.

Она отметила, что вместо того чтобы ограничивать, она пытается потреблять больше целостной пищи и меньше сладких снеков. Кроме сбалансированной диеты, она любит оставаться очень активной и выполнять разнообразные тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.

Она увлекается йогой, боксом, силовыми тренировками, а также кардио упражнениями и тренируется от двух до пяти раз в неделю.

В 2008 году ее тренер рассказал Glamour, что она занималась до восьмого месяца беременности, а затем начала снова через несколько месяцев после рождения ее сына Макса.