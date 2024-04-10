ВИДЕО ⟩ «Униженный и оскверненный»: в Европе возмутились рекламой, снятой в католическом монастыре

В Италии на телевидении транслировали рекламный ролик, в котором соединили традицию «Святого Причастия» и продукт, который продается в супермаркетах. Верующие отреагировали на видео, заявив, что это возмутительно и является кощунством. О деталях происшествия рассказали на портале Italy24.

В статье говорится о 30-секундном рекламном ролике, созданном компанией Lorenzo Marini Group. После трансляции рекламы несколько религиозных католических организаций выразили протест. По их мнению, кадры оскорбляют их религию, нарушают законодательство и поэтому необходимо немедленно прекратить показывать это «безобразие».

Следующие кадры показывают монахиню, которая получает от священника белую «лепешку», символизирующую «тело Бога». Когда «лепешка» оказывается во рту, она необычно громко хрустит. После этого показывают настоятельницу, которая хрустит пачкой чипсов с большой надписью Amica Chips.

Скандальная реклама — реакция католиков

Итальянские журналисты перечислили организации, которых задел рекламный видеоролик: Ассоциация католических телезрителей Aiart, газета Avvenire, принадлежащая Конференции епископов Италии. Представитель ассоциации назвал рекламу «кощунством». По его мнению, в ней «не хватает уважения», поэтому ее следует «немедленного приостановить». В газете епископов сравнили решение рекламистов с распятием Христа, которое произошло 2 тыс. лет назад.

«Христос, превращенный в хрустящую корочку. Униженный и оскверненный, каким он был 2000 лет назад. Amica Chips снова выбрала провокацию как средство коммуникации», – заявили католики.

На новостном портале опубликовали комментарии компаний, причастных к созданию рекламы. Создатель видео, Lorenzo Marini Group, отметил, что ролик направлен на молодежь и содержит «британскую ироничность». Производитель компании, выпускающей чипсы, признал, что действовали «неуважительно», но «никого не хотели обидеть».

Отметим, в сети можно отыскать реакцию Ватикана на события в Украине, на которую напала РФ и совершает военные преступления против мирных граждан. Последнее сообщение касалось идей Папы Римского: он предложил немедленно «поднять белый флаг».