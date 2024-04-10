Во вторник днем в публичной группе Kalamaja в Facebook появился пост с серьезным обвинением и фотографией, в котором утверждалось, что мужчина на фотографии домогался несовершеннолетней девочки в общественном транспорте Таллинна. Полиция серьезно занялась этим делом.
Мать девочки об инциденте в общественном транспорте Таллинна: мужчина счел уместным потрогать грудь 15-летнего ребенка
Днем 9 апреля обеспокоенная мать разместила в социальных сетях предупреждающий пост о мужчине, который якобы вел себя неподобающим образом.
Весна пришла, и всякая живность начинает выползать из-под камней«. Джентльмен на фотографии счел уместным потрогать грудь 15-летней девочки в общественном транспорте. Судя по запаху, ранее он принял для храбрости», - добавила мать в посте, а также разместила фотографию мужчины в публичной группе Kalamaja в Facebook, которую вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
Мать девочки подтвердила Elu24, что фотографию мужчины сделала ее дочь, которая, по словам матери, стала жертвой домогательств. «Я научила ее, что при любой возможности нужно фотографировать, иначе не будет доказательств». К счастью, в наше время телефон всегда под рукой, - сказала она редакции.
Мать добавила, что инцидент произошел около двух часов дня, и ее дочь шла из Копли в сторону Кристийне. По словам женщины, она также связалась с онлайн-полицейским, но когда она обратилась в редакцию Elu24, сотрудники еще не ответили.
Примерно за час пост собрал десятки комментариев, большинство из которых советовали женщине обратиться в полицию.
«Полиции сообщили? Это нужно было сделать в автобусе, его бы поймали», - прокомментировал кто-то.
Мать девочки ответила на этот комментарий так: «То, что ребенок сделал снимок, уже очень хорошо. Вы не можете ожидать, что она знает, как позвонить в полицию и задержать выпившего человека до приезда полиции».
Однако кто-то отметил, что не стоит публично позорить человека фотографией. «Самое разумное - отдать фотографию в полицию до того, как будут установлены факты и принято решение об обвинении», - посоветовал кто-то. Другой добавил: «Таким образом, вы, к сожалению, можете получить уголовное обвинение за клевету или публичное унижение».
Полиция серьезно относится к этому делу
Полиции известно об инциденте, описанном в социальных сетях, и она проводит дальнейшее расследование. «Полиции известно об этом инциденте. Мы поддерживаем контакт с жертвой, чтобы установить все точные обстоятельства произошедшего. Мы также работаем над установлением личности мужчины», - сообщила Elu24 Катрин Визель, специальный следователь Ляэне-Харьюского отделения полиции .
«Мы также просим людей, которые узнали этого мужчину или стали свидетелями ситуации, сообщить об этом в полицию».
В заключение Визель добавила: «Намеренное поведение физического сексуального характера, направленное против воли другого человека и унижающее его человеческое достоинство, является проступком. Ни один человек, особенно несовершеннолетний, не должен страдать из-за неподобающего поведения других. Полиция серьезно относится к этому делу».