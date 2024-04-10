Мать девочки об инциденте в общественном транспорте Таллинна: мужчина счел уместным потрогать грудь 15-летнего ребенка

Днем 9 апреля обеспокоенная мать разместила в социальных сетях предупреждающий пост о мужчине, который якобы вел себя неподобающим образом.

Весна пришла, и всякая живность начинает выползать из-под камней«. Джентльмен на фотографии счел уместным потрогать грудь 15-летней девочки в общественном транспорте. Судя по запаху, ранее он принял для храбрости», - добавила мать в посте, а также разместила фотографию мужчины в публичной группе Kalamaja в Facebook, которую вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

Мать девочки подтвердила Elu24, что фотографию мужчины сделала ее дочь, которая, по словам матери, стала жертвой домогательств. «Я научила ее, что при любой возможности нужно фотографировать, иначе не будет доказательств». К счастью, в наше время телефон всегда под рукой, - сказала она редакции.

Мать добавила, что инцидент произошел около двух часов дня, и ее дочь шла из Копли в сторону Кристийне. По словам женщины, она также связалась с онлайн-полицейским, но когда она обратилась в редакцию Elu24, сотрудники еще не ответили.

Примерно за час пост собрал десятки комментариев, большинство из которых советовали женщине обратиться в полицию.

«Полиции сообщили? Это нужно было сделать в автобусе, его бы поймали», - прокомментировал кто-то.