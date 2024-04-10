ФОТО ⟩ Рианну обвинили в оскорблении религии из-за фотосета в образе монахини

В Instagram под фотографиями 36-летней певицы появилось множество возмущённых комментариев: фотосессию Рианны называют «богохульством» и «насмешкой над религией».

«Я люблю Рианну, но никогда не понимал этой одержимости сексуализацией религиозных представлений», – пишет один из пользователей. Другие посетовали на то, что «религиозные образы используются в неправильных целях», и упрекнули Рианну в том, что из всех возможных образов она выбрала именно тот, который имеет отношение к религии.

Некоторые пользователи заступились за певицу и спросили критиков, приходят ли они с подобными комментариями под посты каждого, кто наряжался в образ монахини на Хэллоуин.

На съёмке для журнала певица позировала фэшн-фотографу Наде Ли Коэн, которая известна своим сотрудничеством с Miu Miu, A$AP Rocky и Ким Кардашьян. Рианна примерила образы Dior, Bottega Veneta, Loewe, Loro Piana и Savage x Fenty.

В интервью изданию она рассказала, что задумывается о пластической операции по подтяжке груди. «Я хочу, чтобы мои сиськи были прижаты к плечам, прямо там, где они были раньше. Я не хочу импланты. Я просто хочу подтяжку».