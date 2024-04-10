А будет ли летний парк на Ратушной площади в этом году: ответ порадует местных жителей

В июне прошлого года ERR сообщил, что в Таллинне на Ратушной площади в рамках проекта «Зеленый след» Европейской зеленой столицы 2023 года появились на летний период парк со скамейками, деревьями и другими растениями.

Создание временного летнего парка обошлось в 75 000 евро. Хотя парк был создан в рамках проекта «Зеленая столица Европы» и Таллинн в этом году больше не носит этот титул, по словам руководителя отдела коммуникаций Бюро зеленой столицы Европы Кайди Ахери, парк появится и этим летом, хотя и с некоторыми небольшими изменениями.

«Парк на площади перед Ратушей будет возвращен на лето в два этапа: сначала к 10 мая установят павильоны, места для сидения и сцена, а контейнеры с озеленением вместе с растениями к 4 июня», – делится Ахер. «По сравнению с прошлым годом были внесены некоторые изменения в расстановку согласно предложениям организаторов мероприятий, пользователей и владельцев уличных кафе, но в целом летний парк останется таким же, как в прошлом году», – добавляет Ахер.

Летний парк на Ратушной площади Таллинна был построен в конце июня прошлого года. Фото: Сандер Ильвест

В статье, опубликованной в прошлом году на ERR, было отмечено, что во временном парке на Ратушной площади, например, можно было отдохнуть и найти на книжной полке что почитать, обустроенной Национальной библиотекой, расслабиться в подвесных креслах и на сидениях, а также наблюдать за концертами и представлениями, проходящими на уличной сцене.