ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕТ? ⟩ Жителей Эстонии смутила реклама кампании Osturalli

Каталоги о сезонной скидочной кампании Osturalli разослали клиентам еще на прошлой неделе, и преданные поклонники этого мероприятия еще тогда выбрали товары, которые хотят приобрести. Но некоторых смутило то, что в рекламном буклете указаны цены на алкогольные напитки. Несколько лет назад в Эстонии вступил в силу закон, согласно которому публикация цен на алкогольные и табачные изделия в рекламных буклетах запрещена.