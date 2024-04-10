В понедельник, 8 апреля, в универмаге Kaubamaja начались сезонные скидки - кампания Osturalli, которая продлится до конца недели. Некоторых удивило то, что в каталоге указаны цены на алкогольные напитки, хотя это нарушает закон о рекламе. Однако Kaubamaja утверждает, что нарушений закона нет, и тому есть доказательство.
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ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕТ? ⟩ Жителей Эстонии смутила реклама кампании Osturalli
Каталоги о сезонной скидочной кампании Osturalli разослали клиентам еще на прошлой неделе, и преданные поклонники этого мероприятия еще тогда выбрали товары, которые хотят приобрести. Но некоторых смутило то, что в рекламном буклете указаны цены на алкогольные напитки. Несколько лет назад в Эстонии вступил в силу закон, согласно которому публикация цен на алкогольные и табачные изделия в рекламных буклетах запрещена.