Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции в начале дня. Возможны настоящие озарения. Не исключено, что удастся разобраться в каких-то сложных вопросах. Появятся ясность и определенность там, где прежде приходилось довольствоваться лишь смутными догадками.
ГОРОСКОП НА 11 АПРЕЛЯ ⟩ Близнецов ждет суета и неразбериха, а Львам следует быть осторожными и осмотрительными
Будет шанс сделать то, что было запланировано давным-давно. Некоторые добьются целей, ради которых уже пошли на многое. Несмотря на то, что дел будет больше, чем обычно, к концу дня не появится ощущения усталости. Сохранить хорошее настроение удастся даже тем, кто столкнется с какими-то трудностями.
Овен
Благоприятный день, отлично подходящий для самых разных дел. Вы хорошо ладите с окружающими, часто можете убедить оппонентов в своей правоте, почти не прикладывая для этого усилий. Не исключены встречи с старыми знакомыми. Вы будете рады вновь пообщаться с теми, с кем прежде проводили немало времени. Возможно начало романтических отношений, которые вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни. Доверьтесь интуиции. Она безошибочно подсказывает, что говорить и делать, помогает не растеряться в новой ситуации.
Телец
Беспокойный, но интересный день. Не исключено, что придется заниматься несколькими делами сразу, а также помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Часто приходится менять планы, проводить время совсем не так, как вы рассчитывали. Но происходящее скорее радует вас, чем огорчает. Вторая половина дня благоприятна для общения. Это подходящее время для дружеских встреч и романтических свиданий. Вы отлично ладите с даже с теми, о ком почти ничего не знаете. Легко почувствовать настроение другого человека, догадаться о его желаниях.
Близнецы
В первой половине дня едва ли удастся избежать суеты и неразберихи. Не всегда сразу ясно, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь. Из-за этого некоторые Близнецы тратят время на пустяки, вместо того чтобы заняться действительно важным делом. Не ругайте себя за это; чуть позже вы обязательно наверстаете упущенное. Гораздо плодотворнее проходит вторая половина дня. Это подходящее время для новых начинаний. Будет шанс добиться успеха в том, что прежде казалось очень сложным. Удачно решатся финансовые или имущественные вопросы.
Рак
День будет довольно утомительным. Появляется много дел, требующих внимания, порой вам сложно правильно расставить приоритеты, ничего не упустить. Но серьезных ошибок вы не допускаете, а все остальные вовремя замечаете и исправляете. В первой половине дня легко будет получить поддержку, вторая больше подходит для самостоятельной деятельности. Вероятны предложения о работе. У некоторых Раков появятся собственные идеи, касающиеся бизнеса. Осуществлять их пока рано, но полезно будет обсудить задуманное с людьми, мнению которых вы доверяете.
Лев
Никуда не спешите. Этот день требует осторожности и осмотрительности, обдуманных поступков. Не стоит верить всему, что говорят окружающие; любую поступающую информацию нужно проверять. Порой вас вводят в заблуждение не нарочно, но последствия могут быть неприятными. Часто проще добиться успеха, действуя самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Вторая половина дня дает шанс решить финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Подходит это время и для покупок. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи.
Дева
Благоприятный плодотворный день, который дает шанс добиться отличных результатов во многих делах. Часто интуиция безошибочно подсказывает, за что стоит взяться в первую очередь, а что может подождать. Легко будет научиться чему-то новому, разобраться в сложных делах, к которым вы прежде не решались подступиться. Напоминают о себе старые знакомые, часто они делают какие-то интересные предложения, на которые можно соглашаться без долгих раздумий. Вторая половина дня подходит для поездок и прогулок, смены обстановки.
Весы
В начале дня возможны напряженные моменты, но не стоит особенно расстраиваться и принимать трудности близко к сердцу. Позитивные тенденции быстро набирают силу, ситуация меняется к лучшему. Не исключены интересные предложения, на которые вы без долгих раздумий ответите согласием. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали. Некоторые Весы получат приглашения на какие-то интересные мероприятия. Другие представители знака окажутся в центре внимания и будут этому очень рады.
Скорпион
Легкий удачный день. Часто у вас хорошо получается все, что вы задумываете. Окружающие охотно помогают, а порой и сами предлагают что-то интересное. Интуиция безошибочно подсказывает, какие идеи стоит поддержать, за какие дела стоит взяться немедленно. Это подходящий день для общения со старыми друзьями. Вы отлично ладите, не возникает поводов для разногласий и споров. Вторая половина дня обещает приятные известия издалека, а также сюрпризы и подарки, которым вы будете рады. Возможны небольшие денежные поступления.
Стрелец
Первая половина дня будет очень насыщенной и благоприятной. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь, часто добиваетесь успеха в делах, которые прежде казались сложными. Многим Стрельцам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака отлично справятся с совершенно новыми задачами. Вероятны неожиданные поездки, а также знакомства с людьми, прибывшими издалека. Смена обстановки, необычные встречи вдохновляют вас, помогают по-иному взглянуть на какие-то вещи, казавшиеся привычными. Не исключено романтическое увлечение.
Козерог
Начало дня будет очень благоприятным и насыщенным. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела и отлично справляетесь с ними. Многим Козерогам удается то, что не получилось у других. Иногда обстоятельства складываются наилучшим образом, но чаще все получается хорошо просто потому, что вы действуете так, как подсказывает интуиция, а не идете чужим путем. Легко будет найти союзников и помощников, если они вам потребуются. Вторая половина дня благоприятна для общения. Радуют встречи с давними друзьями, но и новые знакомые дарят массу позитивных эмоций.
Водолей
Гармоничный благоприятный день, влияние позитивных эмоций заметно во всех сферах жизни. Вероятны удачные совпадения, могут решиться вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя, заставляли нервничать. Некоторые Водолеи поймут, какие ошибки допустили в прошлом, и постараются их исправить. Возможны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Давние знакомые приносят хорошие новости, а порой приходят с идеями, заслуживающими немедленного воплощения в жизнь. Во второй половине дня вы получите ответ на вопрос, над которым много размышляли.
Рыбы
О чем бы вы ни думали, чем бы ни занимались, старайтесь не торопиться. Предусмотрительность и осторожность тоже не будут лишними. Могут складываться неоднозначные, запутанные ситуации. Некоторым Рыбам придется на ходу менять планы. Интуиция подскажет, как использовать новые обстоятельства в своих интересах. Окружающие часто дают советы, но толку от них, к сожалению, маловато. Иногда в ваш адрес звучат критические замечания, совершенно лишенные оснований. Не расстраивайтесь из-за них; вскоре всем станет ясно, что вы все делаете правильно.