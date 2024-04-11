ГОРОСКОП НА 11 АПРЕЛЯ ⟩ Близнецов ждет суета и неразбериха, а Львам следует быть осторожными и осмотрительными

Будет шанс сделать то, что было запланировано давным-давно. Некоторые добьются целей, ради которых уже пошли на многое. Несмотря на то, что дел будет больше, чем обычно, к концу дня не появится ощущения усталости. Сохранить хорошее настроение удастся даже тем, кто столкнется с какими-то трудностями.

Овен

Благоприятный день, отлично подходящий для самых разных дел. Вы хорошо ладите с окружающими, часто можете убедить оппонентов в своей правоте, почти не прикладывая для этого усилий. Не исключены встречи с старыми знакомыми. Вы будете рады вновь пообщаться с теми, с кем прежде проводили немало времени. Возможно начало романтических отношений, которые вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни. Доверьтесь интуиции. Она безошибочно подсказывает, что говорить и делать, помогает не растеряться в новой ситуации.

Телец

Беспокойный, но интересный день. Не исключено, что придется заниматься несколькими делами сразу, а также помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Часто приходится менять планы, проводить время совсем не так, как вы рассчитывали. Но происходящее скорее радует вас, чем огорчает. Вторая половина дня благоприятна для общения. Это подходящее время для дружеских встреч и романтических свиданий. Вы отлично ладите с даже с теми, о ком почти ничего не знаете. Легко почувствовать настроение другого человека, догадаться о его желаниях.

Близнецы