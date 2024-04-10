Актриса, которая была секс-символом в конце 80-ых, признается, что никогда не стремилась удержать молодость с помощью уколов красоты и прочих ухищрений. Она предпочитает естественное старение. Впрочем, по свежим снимкам это видно.
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ФОТО ⟩ Секс-символ Голливуда Кэтлин Тернер изменилась до неузнаваемости
69-летняя американская актриса Кэтлин Тернер, икона Голливуда 80-ых и звезда фильма «Роман с камнем», в котором снялась вместе с Майклом Дугласом, была замечена в центре Манхэттена во время одного из своих крайне редких выходов, сообщает Daily Mail. Это произошло 8 апреля.