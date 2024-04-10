Группа Brainstorm отправила веселое видеоприветствие жителям Эстонии

Самая популярная в Латвии группа, отправила эстонским фанатам веселое видеоприветствие. Всегда обаятельный Райнарс Кауперс и группа Brainstorm выступят 5 июля на главной сцене фестиваля Õllesummer на Таллиннском певческом поле.

Группа Brainstorm стала известной за одну ночь после выступления на Евровидении 2000 года с хитом «Моя Звезда». Харизматичный стиль и голос лидера группы Райнарса Кауперса быстро сделали Brainstorm самым известным музыкальным экспортом в странах Балтии.

Успех Brainstorm подтвердили множество хитов, таких как «Может быть», «Ветер», «Скользкие улицы», «Гром без дождя», «Ничто не вечно» и другие. Артист редко выступает даже перед своими латвийскими поклонниками, и его приезд на Õllesummer - большая удача для поклонников. Brainstorm - один из немногих артистов региона, выступавших на таких крупных фестивалях, как Glastonbury и Sziget.

Brainstorm был основан в 1989 году в Йелгаве четырьмя бывшими одноклассниками. Артист был награжден множеством международных премий и является культовой группой под именем Prāta Vētra на своей родине.

Вместе с Brainstorm на Õllesummer выступят Tommy Cash, певица Инес, Марья-Лийс Илус, Койт Тооме, Shanon, Tuberkuloited и другие.

Brainstorm был основан в 1989 году в Йелгаве четырьмя бывшими одноклассниками. Артист был награжден множеством международных премий и является культовой группой под именем Prāta Vētra на своей родине.

Вместе с Brainstorm на Õllesummer выступят Tommy Cash, Ines, Maarja-Liis Ilus, Koit Toome, Shanon, Tuberkuloited и другие.

Успех Brainstorm подтвердили множество хитов, таких как «Может быть», «Ветер», «Скользкие улицы», «Гром без дождя», «Ничто не вечно» и др. Артист редко выступает даже перед своими латвийскими поклонниками, и его приезд на Õllesummer является символичным. Brainstorm - один из немногих артистов региона, выступавших на таких крупных фестивалях, как Glastonbury и Sziget.

Brainstorm был основан в 1989 году в Йелгаве четырьмя бывшими одноклассниками. Артист был награжден множеством международных премий и является культовой группой под именем Prāta Vētra на своей родине.

Вместе с Brainstorm на Õllesummer выступят Tommy Cash, Ines, Maarja-Liis Ilus, Koit Toome, Shanon, Tuberkuloited и другие.